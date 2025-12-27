Lộ lý do U.23 Việt Nam giao hữu với U.23 Syria, không kênh nào phát trực tiếp

Không có đối thủ yếu

Trong số 3 đội mà U.23 Việt Nam chạm trán ở vòng bảng giải U.23 châu Á 2026, Ả Rập Xê Út là đối thủ mạnh nhất. Đội bóng xứ Ả Rập không chỉ đến từ nền bóng đá có trình độ hàng đầu châu lục, mà còn là chủ nhà của giải đấu. U.23 Ả Rập Xê Út gần như sẽ chiếm vé đầu bảng A để vào tứ kết.

Sẽ không có trận đấu dễ cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á Ảnh: Minh Tú

3 đội còn lại gồm U.23 Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan sẽ cạnh tranh chiếc còn lại của bảng A để vào vòng knock-out. Chính vì thế, các trận đấu U.23 Jordan (ngày 6.1.2026) và Kyrgyzstan (ngày 9.1.2026) rất quan trọng với U.23 Việt Nam. Khác với tại SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik từng có màn ra quân khá nhẹ nhàng trước U.23 Lào, ở giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam ngay trận đầu đã gặp đối thủ khó chịu.

Đấy là lý do mà U.23 Việt Nam phải gấp rút thi đấu giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12, nhân chuyến tập huấn tại Qatar. Đầu tiên, Syria là đội bóng có nhiều nét tương tự như U.23 Jordan. 2 đội bóng Tây Á này tương đồng với nhau thể chất, thể hình của các cầu thủ: cao lớn, mạnh mẽ, giàu tốc độ. Họ tương đồng với nhau về lối chơi: một chút bóng dài theo kiểu châu Âu, cộng với một chút kỹ thuật và sự ngẫu hứng của người Tây Á. Điểm chung khác của bóng đá Syria và bóng đá Jordan ở chỗ cầu thủ của họ không ngại va chạm, sẵn sàng áp sát, gây áp lực ngay bên phần sân đối phương.

Vì đây là trận giao hữu để 2 đội có cơ hội cọ xát trước giải U.23 châu Á chứ không phải giao hữu hạng A theo phân cấp của FIFA, nên không đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng. Do đó sẽ không có kênh phát trực tiếp tại lãnh thổ Việt Nam.

Sẩy chân là có thể bị loại ngay lập tức

Còn về mặt chất lượng, U.23 Syria không phải là đối thủ yếu. Việc chọn đối thủ có năng lực chuyên môn khá để thi đấu giao hữu ngay trước thềm giải đấu lớn, thay vì chọn đối thủ yếu để "làm nóng", cho thấy U.23 Việt Nam không còn nhiều thời gian để ung dung nữa rồi. Chúng ta muốn các cầu thủ "nóng máy" ngay lập tức ở thời điểm giải đấu bắt đầu.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik gấp rút chuẩn bị cho giải châu lục Ảnh: VFF

Đá giao hữu có một đối thủ có chất lượng có nghĩa là U.23 Việt Nam chuẩn bị mọi phương án, chuẩn bị cho việc chịu áp lực lớn như áp lực có thể xuất hiện trong 1 trận đấu thuộc giải chính thức. Chúng ta có thể bị tấn công, bị cầu thủ U.23 Syria gây sức ép trong trận giao hữu tới đây, trước khi làm quen với sức ép đấy, đem kinh nghiệm có được từ trận giao hữu với U.23 Syria, vào áp dụng cho trận đấu với U.23 Jordan tại giải châu Á.

HLV Kim Sang-sik muốn sau trận giao hữu U.23 Syria, U.23 Việt Nam phải ở trạng thái sẵn sàng 100%, bước vào chiến dịch giải U.23 châu Á sau đó chỉ 5 ngày. Khác xa so với SEA Games 33, ở giải châu Á, U.23 Việt Nam phải sớm tăng tốc ngay từ đầu, bởi chỉ cần 1 trận đấu sẩy chân, chúng ta có thể bị loại ngay lập tức.