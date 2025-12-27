Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tại sao cử U.21 Việt Nam dự ASIAD 2026 mà không phải U.23 Việt Nam, câu trả lời là đây...

Đồng Nguyên Khang
27/12/2025 11:02 GMT+7

Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U.23 Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét bằng màn trình diễn thuyết phục, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự trưởng thành về chuyên môn.

Đỉnh cao của hành trình ấy là tấm HCV đầy cảm xúc của U.23 Việt Nam, khẳng định vị thế của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thành công này không chỉ được thể hiện qua kết quả thi đấu, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, khoa học và có chiều sâu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai.

Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả quá trình đầu tư có chiều sâu của bóng đá Việt Nam. Để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, chúng ta phải tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn từ bây giờ. Mà cụ thể là nên cử U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 2024. Những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam năm 2025, cũng cần thiết phải được nhắc lại để thấy rõ, nếu không nuôi dưỡng thế hệ tài năng, chúng ta sẽ khó hái được quả ngọt.

Chuẩn bị bài bản là nền tảng của thành công

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển U.22/U.23 Việt Nam đã trải qua 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế kéo dài trong năm, được tổ chức xuyên suốt các kỳ FIFA Days. Các chuyến tập huấn và giao hữu tại Trung Quốc, UAE cùng những trận đấu với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar… đã giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát ở cường độ cao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng bước hoàn thiện bản lĩnh thi đấu.

Tại sao cử U.21 Việt Nam dự ASIAD 2026 mà không phải U.23 Việt Nam, câu trả lời là đây...- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh đó, việc tham dự và giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, cùng với việc hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U.23 châu Á, đã tạo nền tảng tâm lý và chuyên môn vững chắc, giúp đội tuyển bước vào SEA Games 33 với sự tự tin và quyết tâm cao.

Thể hiện bản lĩnh tại SEA Games 33

Tại đại hội, đội tuyển U.22 Việt Nam thi đấu ổn định và hiệu quả, vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B, thể hiện sự cân bằng giữa lối chơi tập thể, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường.

Ở trận bán kết, trước đối thủ Philippines thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ U.22 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tập trung, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận chung kết gặp đội chủ nhà Thái Lan trở thành điểm nhấn lớn nhất của SEA Games 33. Bị dẫn trước 0-2, đội tuyển U.22 Việt Nam đã không buông xuôi mà bằng nghị lực, ý chí và bản lĩnh thi đấu kiên cường, các cầu thủ đã từng bước lấy lại thế trận, thi đấu bình tĩnh, kỷ luật và hiệu quả hơn trong hiệp hai. Những điều chỉnh hợp lý của ban huấn luyện, cùng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, đã giúp U.22 Việt Nam ghi 3 bàn thắng, lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Màn ngược dòng ngoạn mục không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại sao cử U.21 Việt Nam dự ASIAD 2026 mà không phải U.23 Việt Nam, câu trả lời là đây...- Ảnh 2.

Và nếm tiếp trái ngọt ở SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thành quả của định hướng đầu tư chiến lược

Thành công của đội tuyển U.22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của nhiều yếu tố: định hướng đầu tư trọng điểm và dài hạn của VFF; công tác huấn luyện, quản lý đội tuyển khoa học của ban huấn luyện; sự phối hợp hiệu quả với các câu lạc bộ; cùng tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng cống hiến của các cầu thủ.

Việc duy trì kế hoạch chuẩn bị liên tục, chú trọng thi đấu quốc tế và tạo điều kiện tối đa để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm đã giúp đội tuyển U.22 Việt Nam không chỉ hướng tới thành công tại SEA Games 33, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Hướng tới tương lai

Những gì đội tuyển U.22 Việt Nam thể hiện tại SEA Games 33 cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển bóng đá trẻ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để VFF tiếp tục hoàn thiện mô hình chuẩn bị đội tuyển trẻ, hướng tới các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới, với mục tiêu không ngừng nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.

U.23 Việt Nam VFF SEA Games 33
Xem thêm bình luận