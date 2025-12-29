Văn Khang tiết lộ bất ngờ về mục tiêu khủng của U.23 Việt Nam: ‘Chúng tôi chắc chắn sẽ…’

Khuất Văn Khang và kỳ U.23 châu Á cuối của sự nghiệp

Nói về mục tiêu cá nhân ở giải đấu lần này, Khuất Văn Khang khẳng định đây cũng là kỳ VCK U.23 châu Á cuối cùng của anh trong màu áo U.23 Việt Nam, vì vậy quyết tâm của bản thân và toàn đội là rất lớn.

“Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U.23. Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U.23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, Văn Khang nhấn mạnh.







Khuất Văn Khang và U.23 Việt Nam tập chiến thuật tối 28.12 tại Qatar Ảnh:,VFF

Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự VCK U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn. “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U.23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”, Văn Khang chia sẻ.



Với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là việc ba lần liên tiếp góp mặt ở sân chơi U.23 châu lục, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết anh luôn nhìn thấy hình ảnh của chính mình cách đây vài năm ở những cầu thủ trẻ lần đầu dự giải.

“Ở VCK U.23 châu Á lần này, đội có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân”, Văn Khang nói.



Gửi thông điệp tới người hâm mộ trước thềm giải đấu, đội trưởng của U.23 Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành. “Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ U.22 và U.23 Việt Nam trong suốt năm vừa qua, từ giải U.23 Đông Nam Á cho tới SEA Games. Bước vào VCK U.23 châu Á, tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ để U.23 Việt Nam thi đấu thật tốt và mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc”, Khuất Văn Khang chia sẻ.



Đánh giá về những thách thức của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

“Trong năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những kết quả rất tốt ở khu vực Đông Nam Á và cả ở châu Á. Khi bước vào VCK, toàn đội chắc chắn có sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng. Tất cả đều cần thời gian để thích nghi nhằm có thể trạng tốt nhất cho thi đấu”, Văn Khang nhận định.









