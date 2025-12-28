Chờ đợi gì ở U.23 Việt Nam tại VCK châu Á?

Với nền tảng thành tích, bản lĩnh trận mạc và một thế hệ cầu thủ đang độ chín, các học trò tài năng của HLV Kim Sang-sik bước vào đấu trường lớn tại Ả Rập Xê Út (từ ngày 6 - 24.1.2026) với mục tiêu rõ ràng: cạnh tranh sòng phẳng vé tứ kết, thậm chí mơ xa hơn nếu đi đúng đường.

U.23 VN (phải) ngày càng hoàn thiện về lối chơi ẢNH: NHẬT THỊNH

V ÀO TỨ KẾT, TẠI SAO KHÔNG?

Kể từ dấu mốc lịch sử Thường Châu năm 2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích á quân châu Á, bóng đá trẻ VN đã bước sang một vị thế khác. U.23 VN giờ đây được xem là một đối trọng khó chịu với bất kỳ đội bóng nào ở châu lục. Điều đó được kiểm chứng bằng kết quả và cách chơi. Trong 4 VCK U.23 châu Á liên tiếp, U.23 VN từng thắng Úc (năm 2018), hòa Hàn Quốc (2022), thắng Kuwait (2024), và cầm chân hàng loạt đại diện Tây Á như Syria, Jordan, UAE, Iraq hay Qatar trong thời gian thi đấu chính thức. Những trận đấu ấy giúp hình thành một "thương hiệu" quen thuộc: lối chơi hợp lý, tinh thần chiến đấu bền bỉ và ý chí không dễ bị bẻ gãy. Không ít đối thủ lớn đã phải thừa nhận, gặp VN chưa bao giờ là dễ.

Chính "dáng đứng" ấy, cộng với chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33, tạo nên cú hích tinh thần lớn để U.23 VN bước vào VCK châu Á 2026 với sự tự tin rõ rệt. Ở bảng A, dù chủ nhà Ả Rập Xê Út vẫn là ứng viên hàng đầu (đội từng vô địch U.23 châu Á và giành vé Olympic) nhưng U.23 VN đủ cơ sở để được xếp vào nhóm cạnh tranh trực tiếp một suất tứ kết. Jordan và Kyrgyzstan, hai đối thủ còn lại, đều không phải "ngọn núi" quá cao. Với Jordan, bóng đá VN ở mọi cấp độ chưa bao giờ lép vế, thậm chí thường xuyên chủ động thế trận bằng lối chơi giàu tính kỷ luật. Kyrgyzstan về thực lực cũng không vượt trội, và mục tiêu 3 điểm là hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu U.23 VN chơi đúng sức.

L ỊCH THI ĐẤU THUẬN LỢI

Một điểm cộng đáng kể là lịch thi đấu. U.23 VN lần lượt gặp Jordan (18 giờ 30 ngày 6.1) và Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1) trước khi chạm trán chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt cuối (23 giờ 30 ngày 12.1). Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể tự định đoạt số phận của mình. Nếu giành kết quả tích cực trước hai đối thủ vừa sức, cánh cửa tứ kết gần như rộng mở, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận "đại chiến" với Ả Rập Xê Út. Quan trọng hơn, khi không bị dồn vào thế buộc phải thắng ở lượt cuối, U.23 VN sẽ có thêm sự chủ động trong toan tính chiến thuật và quản lý lực lượng - yếu tố cực kỳ quan trọng ở một giải đấu kéo dài và mật độ thi đấu dày.

Liên đoàn Bóng đá VN đã tạo điều kiện tối đa cho công tác chuẩn bị của U.23 VN. Trong năm 2025, đội đã trải qua hàng loạt giải đấu quốc tế tại Trung Quốc và UAE, liên tục cọ xát với những đối thủ mạnh của châu lục. Những trận hòa trước Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan tại Giang Tô; thua sít sao trước Qatar, rồi giải giao hữu Panda Cup, chơi sòng phẳng với các đối thủ U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan… đều cho thấy khoảng cách trình độ đã được thu hẹp đáng kể. Không chỉ tiến bộ về tư duy chiến thuật, U.23 VN còn chứng tỏ có chiều sâu lực lượng, nền tảng thể lực được cải thiện và đặc biệt là tinh thần không buông bỏ. Trận chung kết SEA Games 33, U.23 VN đã lội ngược dòng ngoạn mục thắng chủ nhà Thái Lan 3-2 sau khi bị dẫn 0-2, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và niềm tin vào lối chơi mà ông Kim dày công xây dựng.

C ẦN SỰ "MÁT TAY" CỦA THẦY K IM

U.23 VN bước vào VCK châu Á 2026 với tâm thế đĩnh đạc. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc đánh giá đúng đối thủ và chọn cách tiếp cận phù hợp cho từng trận. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: "Việc bố trí lối chơi và cách nhập cuộc là vấn đề then chốt. Bài học từ chung kết SEA Games 33 cho thấy khi thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, tuyến giữa dễ bị khoét sâu. Điểm tích cực là HLV Kim Sang-sik rất "mát tay" trong điều chỉnh nhân sự và chiến thuật, đủ nhanh để sửa sai và xoay chuyển cục diện. Một khía cạnh khác mà U.23 VN cần cải thiện là khả năng chắt chiu cơ hội ghi bàn".

Ở sân chơi châu Á, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ phải trả giá. Vì thế, U.23 VN cần tỉnh táo hơn trong những tình huống quyết định. Khi hiệu quả được nâng cao, U.23 VN hoàn toàn có thể trở thành nhân tố khiến VCK U.23 châu Á "nóng" lên. Chơi đúng sức, đúng bài và đúng thời điểm, U.23 VN không chỉ mơ tứ kết, mà còn có quyền tin vào một hành trình đáng nhớ nữa trên bản đồ bóng đá châu lục.