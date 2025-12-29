Đâu là những quân bài bí mật của HLV Kim tại châu Á, U.23 Việt Nam ráo riết tăng cường độ

Ngồi dự bị không có nghĩa là không quan trọng

Tại SEA Games 33, tiền đạo Thanh Nhàn không trận nào ra sân trong đội hình chính thức. Anh chỉ thường vào sân trong hiệp 2, để thay thế cho 1 trong 2 người là tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang hoặc tiền vệ Lê Viktor. Điều đáng chú ý, mỗi lần Thanh Nhàn vào sân, cầu thủ này luôn góp phần thay đổi đáng kể thế trận tấn công của U.23 Việt Nam. Thậm chí, anh còn là người ghi những bàn thắng quan trọng hàng đầu cho đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik.

Thanh Nhàn không cần thi đấu chính thức, anh vẫn rất quan trọng với U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Ở trận bán kết SEA Games 33, giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines, Thanh Nhàn là người thực hiện pha đá phạt thành bàn ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam. Chính bàn thắng đấy dập tắt mọi hy vọng gỡ hòa của U.23 Philippines. Còn ở trận chung kết SEA Games 33, Thanh Nhàn lập công ở phút 96 (phút thứ 6 của hiệp phụ đầu tiên), ấn định chiến thắng 3-2 của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan.

Trước đó, tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 9, Thanh Nhàn là người ghi bàn ở phút 70, ấn định chiến thắng 1-0 cho U.23 Việt Nam trước U.23 Yemen. Bàn thắng này giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành vé dự vòng chung kết (VCK) giải đấu châu lục sắp diễn ra.

Những bàn thắng đấy cho thấy tầm quan trọng của Thanh Nhàn, cho dù anh hiếm khi đá chính trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam ở từng trận đấu. Sở dĩ HLV Kim Sang-sik không xếp Thanh Nhàn thi đấu ngay từ đầu vì ông muốn tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây đột biến của Thanh Nhàn. Và cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND phát huy tốt nhất các ưu điểm vừa nêu của bản thân, một khi anh vào sân từ băng ghế dự bị, ở thời điểm đối thủ ít để ý đến anh nhất, đồng thời các hàng thủ của đối phương đã bắt đầu mỏi mệt ở cuối trận, dẫn đến việc họ khó theo kịp tốc độ của Thanh Nhàn.

"Quân bài trong tay áo" của U.23 Việt Nam

Đây là điều cũng có thể xảy ra với trường hợp của Bùi Vĩ Hào. Cầu thủ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM cũng có những điểm mạnh tương tự như Thanh Nhàn. Vĩ Hào nhanh, khéo, có khả năng thay đổi tốc độ ở đoạn ngắn rất cao, có thể bỏ lại phía sau lưng các hậu vệ của đối phương, nếu các hậu vệ này mất cảnh giác.

Bùi Vĩ Hào tập tại Qatar

Các đối thủ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á chưa có nhiều thông tin về Bùi Vĩ Hào Ảnh: Minh Tú

Năm ngoái, Vĩ Hào là tiền đạo trẻ nhiều triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, anh góp công không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình vô địch AFF Cup 2024. Từ đầu năm nay, Vĩ Hào chấn thương nặng, nên anh có vẻ hơi "chìm" so với các đồng đội cùng trang lứa.

Đó là lý do mà Bùi Vĩ Hào đã đánh mất vị trí thi đấu chính thức ở đội tuyển U.23 Việt Nam về tay Đình Bắc, Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, Vĩ Hào vẫn sẽ rất hữu dụng nếu anh được sử dụng đúng lúc, ở nửa sau của các trận đấu. Khi đó, khả năng đi bóng tốc độ cao và dứt điểm quyết đoán của cầu thủ này sẽ giúp U.23 Việt Nam tăng tính bất ngờ trước các đối thủ tại giải U.23 châu Á.

Mà một khi U.23 Việt Nam sở hữu càng nhiều các quân bài mang tính bất ngờ, cơ hội giành chiến thắng của chúng ta càng cao. Các đối thủ sẽ ít để ý đến những người vào sân từ băng ghế dự bị. Đến lúc họ thực sự chú ý đến những người này, có khi họ đã bị thủng lưới và bị chúng ta loại ra khỏi cuộc chơi!

Trong buổi tập thứ hai tại Qatar vào 21 giờ tối qua theo giờ Việt Nam, U.23 Việt Nam đã tăng cường khối lượng và cường độ tập luyện. HLV Kim Sang-sik muốn các học trò có được sự hoàn thiện cả về thể lực và kỹ chiến thuật trước U.23 châu Á.