CĐV Thái Lan lại trầm trồ khen bóng đá Việt Nam đi trước thời đại khi cử đội U.21 đá ASIAD

Tầm nhìn xa của bóng đá Việt Nam

VFF đề xuất cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD năm 2026 tại Nagoya (Nhật Bản), nhằm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia và xa hơn nữa là hướng về Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028. Đề xuất này của VFF hiện vẫn còn chờ quyết định chính thức của Cục TDTT Việt Nam, bởi việc cử lực lượng vận động viên (VĐV) tham dự các đại hội thể thao quốc tế, còn liên quan đến chỉ tiêu thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD.

VFF muốn các cầu thủ trẻ được tích lũy kinh nghiệm ở ASIAD năm 2026 Ảnh: Minh Tú

Dù vậy, ngay sau khi có thông tin VFF muốn cử đội U.21 Việt Nam dự ASIAD vào năm sau, người hâm mộ Thái Lan đã lên tiếng. Một ý kiến bày tỏ sự thán phục về tầm nhìn của VFF và bóng đá Việt Nam: "Đây là hành động cho thấy tầm nhìn xa của bóng đá Việt Nam. Nhìn lại bóng đá Thái Lan mà xem, chẳng thấy kế hoạch rõ ràng và chẳng thấy mục tiêu gì cả. Ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển. Đây là điều mà giới bóng đá Thái Lan nên thừa nhận".

Chuẩn bị lực lượng cho tương lai

Cần nhắc lại rằng độ tuổi để thi đấu tại ASIAD năm 2026 là U.23+3, tức là mỗi đội bóng sẽ gồm những cầu thủ trong lứa tuổi 23, được bổ sung tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Việc VFF cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD, có nghĩa là chúng ta có thể hy sinh thành tích ngắn hạn, để tính đến lợi ích dài hạn, sớm giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, kinh nghiệm, hướng về giải đấu lớn hơn là Olympic năm 2028.

Nhờ được thi đấu quốc tế từ sớm, các cầu thủ U.23 Việt Nam hiện nay rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, giành được nhiều thành tích quốc tế Ảnh: VFF

Một lần nữa, CĐV Thái Lan lại khen quyết định dũng cảm của VFF: "Nếu bóng đá Thái Lan chỉ làm theo kiểu ngắn hạn, dù chúng ta có sở hữu cầu thủ giỏi thì khi vào giải, các cầu thủ này cũng khó phát huy hết khả năng, vì thiếu kinh nghiệm. Bóng đá Thái Lan hãy học tập Việt Nam, họ đã vô địch U.23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33, và giờ không biết họ đang tính toán những gì tiếp theo. Bóng đá Thái Lan thì cứ mỗi khi các đội tuyển thất bại, chỉ biết đem HLV ra chỉ trích, buộc HLV phải chịu trách nhiệm".