U.23 Việt Nam và cuộc cạnh tranh nơi hàng công

10 CẦU THỦ CHO 3 SUẤT ĐÁ CHÍNH

Trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik đã cùng U.23 VN chinh phục thành công ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á, giành vé dự VCK U.23 châu Á và đoạt HCV SEA Games 33 nhờ vào sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Vì thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn không thay đổi cách sắp xếp này, và hàng công tiếp tục là nơi có sự cạnh tranh khắc nghiệt nhất. Hiện đội hình U.23 VN có đến 10 cầu thủ chơi được ít nhất 1 trong 3 vị trí trên hàng công gồm: Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Lê Viktor, Khuất Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát và mới nhất là Bùi Vĩ Hào.

Từ phải qua: Văn Thuận và Thanh Nhàn luôn di chuyển rất rộng trên hàng công U.23 VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong đó, nhóm an toàn gồm Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Thuận. Đây là những cầu thủ được ra sân thường xuyên tại SEA Games 33 và để lại dấu ấn đậm nét. Với cảm giác chơi bóng đang khá ổn, 4 cái tên này nhiều khả năng tiếp tục được lựa chọn. Tiếp theo, Lê Viktor, Quốc Việt cũng được ông Kim trao cơ hội khá nhiều nhưng chưa thể hiện hết năng lực. Còn lại, Ngọc Mỹ, Công Phương và Lê Phát có số phút thi đấu còn hạn chế và cần phải rất nỗ lực để có thể trụ lại U.23 VN. Bí ẩn lớn nhất thuộc về vị trí của Vĩ Hào. Tiền đạo của CLB Becamex TP.HCM đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, vẫn là một mũi khoan ấn tượng, là "cỗ máy" pressing từ tuyến đầu không biết mệt mỏi nhưng cảm giác thi đấu chưa đạt mức tốt nhất. Trong thời gian qua, anh đã nỗ lực tập luyện để có thể lấy lại niềm tin nơi ông Kim. Nếu Vĩ Hào lấy lại được phong độ, anh sẽ là đối thủ cạnh tranh suất đá chính nặng ký.

Ô NG K IM ƯU TIÊN SỰ ĐA NĂNG

Nhìn vào cách vận hành lối chơi của U.23 VN tại SEA Games 33, có thể thấy rõ rằng HLV Kim Sang-sik ưu tiên sử dụng các tiền đạo biết di chuyển linh hoạt, chơi được nhiều vị trí trên hàng công. Ở trận bán kết với Philippines, Văn Thuận (một tiền đạo cánh trái) ghi bàn khi xâm nhập vòng cấm địa, chạy cắt mặt đánh đầu như trung phong thực thụ. Đến trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, ở bàn ấn định chiến thắng 3-2, tiền đạo cắm Đình Bắc di chuyển ra biên trái để nhận bóng. Sau đó, bóng được đưa vào trong cho Văn Thuận dứt điểm, tạo điều kiện cho Thanh Nhàn (một tiền đạo cánh phải) đá bồi thành công.

Ông Kim cũng cho các cầu thủ chơi trái vị trí sở trường khá nhiều tại SEA Games 33. Tại CLB và các giải trước đây, Văn Khang vốn rất hay ở vị trí tiền đạo trái lại thường được xếp đá bên cánh đối diện. Tương tự, Thanh Nhàn chủ yếu đá tiền đạo phải nhưng tỏa sáng khi đá cánh trái. Ngoài ra, các tiền đạo của U.23 VN cũng phải liên tục hoán đổi vị trí, tùy vào đối thủ cũng như thời điểm trận đấu để tạo ra bất ngờ. Đây cũng là yếu tố dẫn đến thành công của "Những chiến binh sao vàng".

Do đó, các cầu thủ đa năng sẽ có nhiều cơ hội được điền tên vào danh sách dự VCK U.23 châu Á 2026 sắp tới. Và khi bước ra đấu trường châu lục, ông Kim cần đến giá trị kinh nghiệm, điều mà Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Quốc Việt đang vượt trội đồng đội thi đấu cùng vị trí.

Ngoài ra, ông Kim cũng tạo thêm sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự. Ông triệu tập trở lại trung vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội). Cầu thủ này sở hữu chiều cao 1,84 m, có khả năng không chiến ấn tượng và đủ sức khắc phục điểm yếu chống bóng bổng đang tồn tại ở U.23 VN. Vì thế, các trung vệ như Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh… cũng cần phải nỗ lực hết mình để tiếp tục trụ lại đội tuyển.

Trong khoảng 1 tuần nữa, U.23 VN nói chung và các tiền đạo nói riêng bước vào cuộc chạy đua cuối cùng khi 2 cầu thủ sẽ bị loại (tại VCK U.23 châu Á, mỗi đội bóng được đăng ký 23 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn). Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận giao hữu tổng duyệt với U.23 Syria trên đất Qatar. Đây là bài kiểm tra hạng nặng để các cầu thủ chứng minh bản lĩnh thực chiến, khả năng duy trì phong độ, qua đó lọt vào "mắt xanh" của ông Kim. Một màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ Tây Á không chỉ giúp các cầu thủ đảm bảo suất sang Ả Rập Xê Út, mà còn là lời khẳng định cho sự sẵn sàng của U.23 VN trước giải đấu châu lục đầy khắc nghiệt và cực kỳ danh giá.