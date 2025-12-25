Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
31,655 tỉ đồng tiền thưởng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33, đội nào được nhiều nhất?

Thu Bồn
Thu Bồn
25/12/2025 11:49 GMT+7

Tổng số tiền được chi để thưởng cho các VĐV, HLV của đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33 là gần 32 tỉ đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Căn cứ vào thành tích đạt được, tổng mức tiền thưởng dành cho các VĐV và HLV tổng cộng là 31,655 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chi cho VĐV là 20,9 tỉ đồng, còn cho HLV (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) là 10,755 tỉ đồng.

Khoản thưởng này được chi trả theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP. Theo đó, VĐV giành HCV SEA Games được thưởng 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng, HCĐ là 20 triệu đồng. Với các môn thi đấu tập thể như bóng đá, bóng chuyền... hoặc nội dung đồng đội, mỗi VĐV đều nhận mức thưởng tương ứng với màu huy chương của đội. Mức thưởng cho HLV (gồm HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và HLV cơ sở có liên quan) là được hưởng theo quy định.

31,655 tỉ đồng tiền thưởng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33, đội nào được nhiều nhất?- Ảnh 1.

Đội tuyển U.22 Việt Nam thắng ngược ngoạn mục chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thống kê, đội tuyển đua thuyền Việt Nam có thành tích 2 HCV (nội dung thuyền 10 nữ 200 m và thuyền 10 nữ 500 m), 1 HCĐ (thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 500 m) nhận tổng cộng 1,78 tỉ đồng tiền thưởng cho VĐV. Số tiền cho HLV (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) là 460 triệu đồng. Chuyên gia Úc không nằm trong danh sách vì là chuyên gia nước ngoài. 

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ. Tổng số tiền thưởng cho các VĐV điền kinh là 1,48 tỉ đồng, còn cho HLV (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) là 1,2 tỉ đồng.

Đội tuyển bơi Việt Nam giành 7 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ. Tổng số tiền thưởng cho các VĐV bơi là 1,31 tỉ đồng, còn cho HLV (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) là 960 triệu đồng.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam giành 1 HCV, 3 HCB và 17 HCĐ. Tổng số tiền thưởng cho các VĐV jujitsu là 1,265 tỉ đồng, còn cho HLV là 560 triệu đồng.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. Tổng số tiền thưởng cho các VĐV bắn súng là 1,035 tỉ đồng, còn cho HLV là 505 triệu đồng.

U.22 Việt Nam nhận bao nhiêu cho HCV SEA Games 33?

Đội tuyển U.22 Việt Nam với 23 cầu thủ giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Tổng số tiền thưởng cho các VĐV là 1,035 tỉ đồng, còn cho HLV là 225 triệu đồng (không có chuyên gia là HLV Kim Sang-sik).

Xét theo mức thưởng cá nhân, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là VĐV giành nhiều huy chương nhất với 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Đồng thời, Mỹ Tiên cũng là cái tên nhận tổng tiền thưởng cao nhất. Tổng mức thưởng của cô theo chế độ là 220 triệu đồng.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng) với 4 HCV, 1 HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games được nhận thưởng 205 triệu đồng theo quy định.

