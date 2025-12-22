Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Trưởng đoàn Việt Nam viết thư xúc động, chia buồn sâu sắc tới 3 chị em đội vật có bố qua đời

Thu Bồn
Thu Bồn
22/12/2025 17:47 GMT+7

Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Hồng Minh vừa gửi thư chia buồn tới gia đình 3 nữ VĐV tài năng Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh trước sự ra đi của người cha, ông Nguyễn Đăng Sơn.

Ngày 22.12, thay mặt lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã gửi thư chia buồn sâu sắc tới gia quyến ông Nguyễn Đăng Sơn – người cha của 3 VĐV vừa lập kỳ tích cho thể thao nước nhà.

Trưởng đoàn Việt Nam viết thư xúc động, chia buồn sâu sắc tới 3 chị em đội vật có bố qua đời- Ảnh 1.

3 chị em xuất sắv của đội tuyển vật Việt Nam

Trong thư, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: "Chúng tôi thực sự bàng hoàng và đau xót khi đón nhận tin buồn. Đây không chỉ là mất mát to lớn đối với gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương chung của những người làm thể thao, của đoàn thể thao Việt Nam – những người đã luôn dõi theo, đồng hành cùng ba em trên chặng đường thi đấu và trưởng thành. Tại SEA Games 33 vừa qua, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã làm nên một dấu mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng giành huy chương vàng môn Vật tự do nữ. Thành tích ấy là niềm tự hào lớn lao của thể thao nước nhà, nhưng trên hết, đó là kết quả của cả một quá trình dài rèn luyện gian khổ, mà phía sau luôn có hình bóng lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương của người cha.

Chúng tôi hiểu rằng, sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn là nỗi đau không gì có thể bù đắp, đặc biệt là với 3 VĐV luôn mang trong mình ý chí kiên cường và tình cảm gia đình sâu nặng. Đối với đoàn Thể thao Việt Nam, bác Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là người cha của 3 VĐV xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của niềm tin và sự đồng hành bền bỉ dành cho thể thao nước nhà. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin được chia sẻ sâu sắc cùng gia đình; mong gia quyến sớm nén lại nỗi đau, giữ gìn sức khỏe và tìm được sự an ủi từ niềm tự hào, từ những giá trị tốt đẹp mà bác Nguyễn Đăng Sơn đã để lại cho các con và cho thể thao Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của bác Nguyễn Đăng Sơn".

Trưởng đoàn Việt Nam viết thư xúc động, chia buồn sâu sắc tới 3 chị em đội vật có bố qua đời- Ảnh 2.

Mỹ Trang giành HCV ở SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại SEA Games 33 vừa khép lại, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Trang (24 tuổi) và cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh (20 tuổi) đã tạo nên kỳ tích khi cùng nhau bước lên bục cao nhất, giành HCV của môn vật.

Trên sàn đấu ở Chonburi (Thái Lan), Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công ngôi hậu hạng cân 62 kg. Mỹ Trang lần thứ 3 liên tiếp thống trị hạng cân 57 kg. Và trong lần đầu chào sân chơi khu vực, Mỹ Linh cũng xuất sắc giành HCV hạng cân 53 kg. Thế nhưng, ít ai biết rằng, mỗi đòn đánh, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống thảm đấu đều là vì một điểm tựa duy nhất: người cha đang chống chọi với bạo bệnh ở quê nhà.

