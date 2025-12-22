3 chị em 'vàng' của thể thao Việt Nam nhận tin dữ sau vinh quang SEA Games: Đau đớn vì mất cha!

Tại SEA Games 33 vừa khép lại, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Trang (24 tuổi) và cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh (20 tuổi) đã tạo nên kỳ tích khi cùng nhau bước lên bục cao nhất, giành HCV của môn vật.

Tại sàn đấu ở Chonburi (Thái Lan), Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công ngôi hậu hạng cân 62 kg. Mỹ Trang lần thứ 3 liên tiếp thống trị hạng cân 57 kg. Và trong lần đầu chào sân chơi khu vực, Mỹ Linh cũng xuất sắc giành HCV hạng cân 53 kg. Thế nhưng, ít ai biết rằng, mỗi đòn đánh, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống thảm đấu đều là vì một điểm tựa duy nhất: người cha đang chống chọi với bạo bệnh ở quê nhà.

"Ba ơi, hãy chóng khỏe", lời nhắn gửi đầy hy vọng của ba cô gái xứ Huế sau khi giành chiến thắng vẫn còn vang vọng. Họ đã chiến đấu không chỉ vì màu cờ sắc áo, mà còn vì một lời hứa mang vinh quang về làm liều thuốc tinh thần cho cha.

Từ trái qua, 3 chị em ruột Mỹ Hạnh - Mỹ Linh - Mỹ Trang trên bục nhận HCV ở SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

"Thế giới của con như mất một nửa..."

Nhưng cuộc đời đôi khi quá đỗi nghiệt ngã. Ngay khi vừa trở về từ đỉnh cao vinh quang, tin dữ đã ập đến. Sáng 22.12, cha của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã trút hơi thở cuối cùng.

Trên trang cá nhân, chị cả Mỹ Hạnh khiến người nghẹn lòng với dòng chia sẻ đầy đau xót: "Ba của con đi rồi. Thế giới của con như mất một nửa, mãi mãi không trọn vẹn. Ba ơi...". Hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ của ba chị em trên bục nhận huy chương chỉ vài ngày trước đó.

Chiến tích 3 tấm HCV SEA Games của ba chị em giờ đây trở thành kỷ vật cuối cùng họ dành tặng người cha thân yêu. Vinh quang ấy thật phi thường, nhưng nỗi đau để lại cũng thật mênh mông. Dù không còn nữa, nhưng chắc chắn cha của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã có thể mỉm cười nơi chín suối, vì các cô con gái tài năng, hiếu thảo của ông.