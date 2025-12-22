Billards: Thắng ấn tượng thiên tài Caudron, Trần Quyết Chiến vô địch và nhận tiền thưởng khủng

Trần Quyết Chiến nối dài chuỗi thắng trước Caudron

Trận chung kết giải đấu tại Pháp chứng kiến màn đối đầu đỉnh cao giữa Trần Quyết Chiến và tay cơ có biệt danh thiên tài Frederic Caudron. Trước đối thủ người Bỉ đang có phong độ cao và giữ ngôi vị đương kim vô địch thế giới billiards carom 3 băng, Quyết Chiến đã thi đấu thăng hoa để giành thắng lợi cách biệt 50-15 chỉ sau 18 lượt cơ.

Cơ thủ Việt Nam thi đấu không tốt ở những giải đấu quốc tế gần đây, nhưng anh vẫn chứng minh mình là "khắc tinh" thực sự của Caudron. Đến lúc này, Trần Quyết Chiến đã có 5 trận toàn thắng khi so tài với Caudron.

Trần Quyết Chiến giành chức vô địch đầy thuyết phục tại giải Blois 3-Cushion Challenge 2025, nhận 30.000 euro tiền thưởng ẢNH: UMB

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, Quyết Chiến cũng đã thể hiện bản lĩnh khi khuất phục một tượng đài billiards người Bỉ khác là Eddy Merckx ở bán kết.

Chức vô địch này giúp Trần Quyết Chiến nhận mức tiền thưởng "khủng" lên tới 30.000 euro (tương đương 925 triệu đồng). Con số này khá ấn tượng, khi cao gần gấp đôi so với mức thưởng cho chức vô địch một chặng World Cup billiards (16.000 euro), và chỉ kém hơn danh hiệu vô địch thế giới (40.000 euro).

Nói về Trần Quyết Chiến, trang chủ Liên đoàn Billiards carom 3 băng thế giới (UMB) có bài viết với tiêu đề: "Trần Quyết Chiến vẫn là số 1". "Một cơ thủ nhỏ con về thể hình, nhưng lại là gã khổng lồ về tài năng. Trần Quyết Chiến đã giành chức vô địch giải Blois 3-Cushion Challenge sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Frederic Caudron với điểm số 50-15. Ngọn cờ đầu của billiards Việt Nam, đồng thời là một trong những tay cơ có lối đánh chính xác nhất trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, từng có những tháng ngày phong độ sụt giảm, trong khi những người đồng hương là Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau. Thế nhưng, Quyết Chiến vẫn khẳng định vị thế số 1 Việt Nam với bảng thành tích gồm 4 chức vô địch chặng World Cup billiards, một HCB giải vô địch thế giới và giờ là danh hiệu Blois 3-Cushion Challenge", bài viết của UMB có đoạn.

Bên cạnh thành tích của Quyết Chiến, một đại diện khác của Việt Nam là Trần Thanh Lực cũng có giải đấu khá thành công khi cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc, nhận phần thưởng 12.000 euro.

Cú đánh cuối cùng giúp Trần Quyết Chiến thắng thiên tài Caudron

Giải Blois 3-Cushion Challenge 2025 lần đầu được tổ chức quy tụ đúng 24 cơ thủ xuất sắc, trong đó bao gồm 20 người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới (UMB) và 4 suất đặc cách. Việc vượt qua dàn "siêu sao" thế giới để lên ngôi vô địch một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Trần Quyết Chiến trong làng billiards carom 3 băng quốc tế.