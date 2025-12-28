U.23 Việt Nam khao khát chinh phục đấu trường châu lục, khán giả thưởng thức ở kênh nào?

T RỌNG TRÁCH CỦA U.23 Việt Nam

Tại Đông Nam Á, VN và Thái Lan là 2 quốc gia có nhiều lần tham dự VCK U.23 châu Á nhất, với cùng 6 lần góp mặt. Thành tích tốt nhất của đội U.23 VN là ngôi á quân vào năm 2018. Kể từ thời điểm đó, các lứa U.23 của chúng ta thường xuyên chơi tốt tại đấu trường châu lục, chỉ có một lần bị loại từ vòng bảng (vào năm 2020). Còn lại, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi đều vào đến tứ kết và chơi tốt trước những "thế lực" bóng đá trẻ châu lục như Iraq, Uzbekistan. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của đội U.23 Thái Lan chỉ là vào đến tứ kết vào năm 2020, khi VCK U.23 châu Á được tổ chức tại nước này. Ở 2 kỳ U.23 châu Á gần nhất, "Voi chiến" trẻ đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Vì thế, U.23 VN chính là đội Đông Nam Á thành công nhất VCK U.23 châu Á. Ở giải lần này tổ chức tại Ả Rập Xê Út, khu vực ASEAN cũng chỉ còn 2 đại diện là VN và Thái Lan. Trong bối cảnh bóng đá khu vực chưa phát triển ổn định, U.23 VN không chỉ gánh vác hy vọng của người hâm mộ nước nhà mà còn góp phần trong trọng trách cải thiện vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục. Với tư cách là "lá cờ đầu", thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, bản lĩnh và lối chơi khoa học đã trở thành thương hiệu. Việc các đối thủ lớn như Indonesia hay Malaysia vắng mặt càng khiến sức nặng đè lên vai U.23 VN trở nên lớn hơn. Một kết quả tốt trên đất Ả Rập Xê Út không chỉ là thành tích riêng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bóng đá trẻ Đông Nam Á đủ sức chơi sòng phẳng với những gã khổng lồ của châu lục trong tương lai gần.

U.23 VN (trái) và Thái Lan là đại diện của Đông Nam Á ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 VN TRÀN NGẬP SỰ TỰ TIN

Chưa bao giờ đội U.23 VN hướng đến VCK U.23 châu Á với sự tự tin, thoải mái cao độ như hiện tại. Năm 2018, các cầu thủ trẻ VN từng bị hoài nghi sau thất bại tại SEA Games 2017 trên đất Malaysia. Sau đó, U.23 VN giành 2 HCV SEA Games liên tiếp nhưng nhiều ý kiến cho rằng những thành tựu đó có công quá lớn của các cầu thủ trên 22 tuổi.

Phải đến năm 2025, đội tuyển trẻ VN mới chinh phục được những người hâm mộ khó tính nhất. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò trải qua 5 tháng cuối năm cực kỳ ngọt ngào: vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33. Trong hành trình đó, chúng ta thấy rõ sự trưởng thành của Khuất Văn Khang và đồng đội. Qua từng giải, đội U.23 VN càng hoàn thiện thêm, từ khâu phòng ngự, triển khai lối chơi cho đến khâu tấn công, dứt điểm… Các cầu thủ trẻ cũng thể hiện được bản lĩnh khi thắng 2 trận chung kết trên 2 "chảo lửa" Gelora Bung Karno (Indonesia) và Rajamangala (Thái Lan) để bước lên bục cao nhất. Đặc biệt, ở trận chung kết SEA Games 33, chúng ta lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Chính tâm lý không bỏ cuộc và bản lĩnh vượt qua áp lực tại các "chảo lửa" khu vực đã trui rèn nên một thế hệ U.23 VN mạnh mẽ. So với các thế hệ U.23 VN trước đây, lứa cầu thủ hiện tại dày dạn kinh nghiệm thi đấu hơn khi tất cả đều đã được thi đấu tại V-League. Lúc này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng duy trì được bầu không khí hưng phấn và tự tin. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn chiến thuật trong suốt thời gian qua giúp các cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng ra trận. Những nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên sân tập nhưng sự quyết liệt trong từng pha tranh chấp cũng không bao giờ thiếu là minh chứng rõ nét cho một tập thể đang có điểm rơi phong độ và tinh thần rất tốt.

