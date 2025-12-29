Indonesia trả lương HLV 1 tỉ đồng/tháng, học tập mô hình VFF cực thành công cùng ông Park Hang-seo và Kim Sang-sik

Mức lương HLV đội Indonesia đã cao nhất khu vực Đông Nam Á?

Theo New Straits Times, tính thời điểm hiện nay, mức lương của HLV John Herdman thuộc hàng cao nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ có hai HLV gồm ông Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam và Anthony Hudson (Thái Lan) mới có thể so sánh.

HLV Kim Sang-sik, người đã dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đạt được những thành tích cao nhất ở cả cấp độ đội tuyển và U.23. Bóng đá Indonesia đang áp dụng theo mô hình của VFF Ảnh: Ngọc Linh

HLV Anthony Hudson từng làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, đến nay mức lương cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Do đó, có nhiều khả năng HLV John Herdman sẽ là người nhận mức lương cao nhất so với các nhà cầm quân khác trong khu vực hiện nay.

Ông John Herdman từng dẫn dắt đội tuyển nữ và nam của Canada, gần đây dẫn dắt CLB Toronto FC thi đấu tại giải MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ). Nhà cầm quân 50 tuổi này cũng đưa cả 2 đội tuyển nam và nữ Canada dự World Cup. Với đội tuyển nữ Canada là dự World Cup 2015 vào đến tứ kết, còn với đội tuyển nam vào vòng chung kết World Cup 2022 lần đầu tiên sau 36 năm.

"Hồ sơ World Cup" của John Herdman chính là yếu tố được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quan tâm, và dẫn tới quyết định mời nhà cầm quân này đến dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo chính thức thay HLV Patrick Kluivert (người Hà Lan), theo nhà báo Ben Steiner.

Khác với thời của HLV Kluivert, PSSI sớm xác định ông John Herdman cũng dẫn dắt cả đội U.23 nước này. Lý do là để thu hẹp khoảng cách giữa phát triển cầu thủ trẻ và đội tuyển quốc gia. Một mô hình mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã áp dụng rất thành công kể từ khi ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo (Hàn Quốc) hồi năm 2017 đến nay.

Mục tiêu trước mắt của HLV John Herdman là xây dựng lại đội tuyển Indonesia sau cú sốc không giành vé dự World Cup 2026, hướng đến kỳ Asian Cup 2027. Cũng như vào giữa năm 2026 phải vô địch giải ASEAN Championship (AFF Cup trước đây), thi đấu từ 24.7 đến 26.8.

Nhà báo Ben Steiner cũng cho biết, HLV John Herdman nhận lời mời từ các đội tuyển Jamaica và Honduras, nhưng cấu trúc đề nghị của Indonesia (bao gồm thời hạn hợp đồng và tài chính) cùng tham vọng của PSSI, được cho là hấp dẫn hơn đối với Herdman.

Dự kiến vào những ngày đầu năm mới 2026, HLV John Herdman sẽ đến Jakarta để ký kết hợp đồng 2 năm với PSSI, kèm điều khoản gia hạn đến năm 2030.

Mặc dù HLV Herdman sẽ trở thành một trong những HLV được trả lương cao nhất ở Đông Nam Á, nhưng mức lương của ông vẫn thấp hơn so với các kỷ lục trước đây.

Cụ thể là cựu HLV đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, người được cho là đã kiếm được hơn 1,5 triệu USD mỗi năm (khoảng gần 150.000 USD/tháng). Một cựu HLV của Indonesia khác là Kluivert cũng nhận khoảng 100.000 USD/tháng.

Trong khi, có tin cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo từng nằm trong tốp HLV nhận lương cao nhất, khoảng 55.000 USD/tháng, theo New Straits Times.