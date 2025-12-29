Chuyên gia Malaysia: 'Nhiều người trong FAM biết vụ nhập tịch lậu nhưng... miệng như bị bịt kín'

Theo chuyên gia bóng đá người Malaysia, việc dư luận gây sức ép, buộc toàn bộ Ban Chấp hành (EXCO) FAM từ chức vào thời điểm này là khó khả thi, bởi không phải tất cả các thành viên đều giữ vai trò điều hành trực tiếp hay liên quan đến những quyết định gây tranh cãi. Ông Dr Pekan Ramli cho rằng trong bộ máy FAM tồn tại một thực tế phức tạp: nhiều thành viên chỉ tham gia ở mức độ hình thức, không nắm thông tin đầy đủ về quá trình xử lý hồ sơ nhập tịch, cũng như không lường trước được hệ lụy nghiêm trọng mà vụ việc mang lại cho bóng đá Malaysia.

“Có những người chắc chắn không chấp nhận việc bị yêu cầu từ chức, bởi họ không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Một số thành viên thậm chí mới được bổ nhiệm”, ông Dr Pekan Ramli phân tích.

Nhiều quan chức của bóng đá Malaysia đang hứng chịu chỉ trích sau án phạt nặng của FIFA ẢNH: NGỌC LINH

FAM nên sớm có những quyết định mang tính tự nguyện, đoàn kết để chỉ ra sự thật

Tuy nhiên, ông Dr Pekan Ramli cũng thẳng thắn thừa nhận không phải tất cả đều “không biết gì”. Trong nội bộ FAM, vẫn có những người hiểu rõ vấn đề nhập tịch và đặt câu hỏi về trách nhiệm, song không thể công khai bày tỏ quan điểm.

“Chắc chắn có thành viên ban điều hành không đồng tình với cách xử lý vụ việc nhập tịch như hiện nay, nhưng họ đang ở trong tình thế không thể nói ra. Miệng của họ như bị bịt kín”, ông Dr Pekan Ramli nhấn mạnh.

Theo ông Dr Pekan Ramli, trách nhiệm cốt lõi cần được nhìn nhận đúng chỗ, đó là ban lãnh đạo cấp cao cùng các bộ phận, liên minh có liên quan trực tiếp đến việc quản lý và thẩm định hồ sơ cầu thủ. Việc dàn trải trách nhiệm lên toàn bộ hệ thống, theo ông, chỉ làm gia tăng mâu thuẫn nội bộ mà không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Dù vậy, ông Dr Pekan Ramli kỳ vọng vào khả năng FAM sớm có những quyết định mang tính tự nguyện. Ông Dr Pekan Ramli bày tỏ: “Sẽ rất khó để thấy các vị trí chủ chốt tự rời ghế. Chỉ khi những thành viên không nắm quyền lực lớn và các liên minh bên trong đủ đoàn kết thì thay đổi mới có thể xảy ra. Nhưng điều đó đòi hỏi sự can đảm và tôi mong điều đó có thể xảy ra”.

FAM hiện vẫn đang trải qua quá trình kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chưa biết số phận của mình ra sao ẢNH: NGỌC LINH

Trước những nhận định trên của ông Dr Pekan Ramli, vào ngày 27.12, chuyên gia bóng đá nổi tiếng khác ở Malaysia là Zakaria Rahim bất ngờ đăng dòng trạng thái trên trang Facebook, kêu gọi lãnh đạo FAM từ chức. Ông Zakaria Rahim cho rằng đây là bước đi cần thiết để tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý, sau bê bối bị đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm qua.

Theo ông Zakaria Rahim, nếu đặt lợi ích của bóng đá quốc gia lên trên hết, FAM không thể tiếp tục im lặng hay né tránh trách nhiệm, mà cần chấp nhận hy sinh vị trí cá nhân để mở đường cho sự thay đổi thực chất.