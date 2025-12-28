HLV từng dự World Cup 2022 sắp dẫn dắt đội tuyển và cả U.23 Indonesia: Lương ‘khủng’ 1 tỉ đồng/tháng

Trong bản tin tối 28.12, Canadian Soccer Daily cho biết nhà cầm quân người Anh sẽ đảm nhiệm cả hai vai trò: dẫn dắt đội tuyển quốc gia nam Indonesia và phụ trách U.23 Indonesia. Đồng thời, mục tiêu trọng tâm của HLV John Herdman được giao là đưa đội tuyển Indonesia tiến sâu ở Asian Cup 2027 cũng như góp mặt ở World Cup 2030.

Ký giả tờ Canadian Soccer Daily bình luận: “Cựu HLV đội tuyển Canada và CLB Toronto FC đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia nam Indonesia. Đây là công việc đầu tiên của HLV 50 tuổi kể từ khi ông từ chức tại Toronto FC sau mùa giải MLS 2024”.

Cũng theo Canadian Soccer Daily, việc HLV John Herdman kiêm nhiệm đội U.23 Indonesia nhằm rút ngắn lộ trình phát triển cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xây dựng kế hoạch giành vé dự World Cup 2030 - kỳ World Cup được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc.

HLV John Herdman từng giúp đội tuyển Canada có mặt ở World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

Thông tin từ truyền thông Canada càng củng cố thêm khả năng HLV John Herdman sẽ là người được PSSI “chọn mặt gửi vàng”. Trước đó, ông Ahmad Riyadh – thành viên Ủy ban Điều hành (Exco) PSSI – xác nhận toàn bộ Exco đã thống nhất phương án bổ nhiệm HLV người Anh làm thuyền trưởng của đội tuyển Indonesia.

“Ban điều hành đã nhất trí. Ông John Herdman đã được chấp thuận làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia”, Ahmad Riyadh nói với CNN Indonesia sau cuộc họp Exco PSSI ngày 17.12.

Trong khi đó, nhà báo Mỹ, Ben Steiner cũng xác nhận HLV John Herdman đã hòan tất mọi thỏa thuận với PSS. Dự kiến, vào đầu tháng 1.2026, hợp đồng giữa đôi bên sẽ chính thức được công bố.

"Bản hợp đồng của HLV John Herdman với bóng đá Indonesia có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn đến năm 2030. Nhà cầm quân người Anh dự kiến nhận mức lương khoảng 40.000 USD mỗi tháng (khoảng 1 tỉ đồng Việt Nam). HLV John Herdman đồng ý dẫn dắt đội tuyển Indonesia vì bị thuyết phục bởi cấu trúc hợp đồng dài hạn, điều kiện tài chính ổn định cùng tham vọng rõ ràng mà PSSI đưa ra", nhà báo Ben Steiner nhấn mạnh.

Bản thành tích đồ sộ của HLV John Herdman

HLV John Herdman là gương mặt không xa lạ với bóng đá quốc tế. Ông sinh năm 1975 và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với các đội trẻ bóng đá New Zealand, trước khi có quãng thời gian dài (2006 – 2018) dẫn dắt đội tuyển nữ New Zealand.

Nhiệm vụ của HLV John Herdman là đưa đội tuyển Indonesia tiến sâu ở Asian Cup 2027 và dự World Cup 2030 ẢNH: REUTERS

Năm 2018, HLV John Herdman chuyển sang Bắc Mỹ, lần lượt dẫn dắt đội U.23 rồi đội tuyển quốc gia Canada. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2023, ông được xem là kiến trúc sư cho sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Canada, đỉnh cao là việc giành vé tham dự World Cup 2022. Đây cũng được xem là thành tích lớn nhất của đội tuyển Canada trong hơn ba thập niên qua.

Dù đội tuyển Canada không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 sau các thất bại trước đội tuyển Bỉ, Croatia và Ma Rốc, nhưng dấu ấn chiến thuật và tinh thần mà HLV John Herdman để lại vẫn được đánh giá cao. Sau đó, ông chia tay đội tuyển Canada để chuyển sang dẫn dắt CLB Toronto FC tại MLS trong hai mùa giải 2023 và 2024. Tuy nhiên, HLV John Herdman đã từ chức sau mùa giải 2024.

Canadian Soccer Daily đánh giá: "Nếu chính thức được công bố, HLV John Herdman sẽ trở thành một trong những HLV có hồ sơ quốc tế ấn tượng nhất từng làm việc tại Đông Nam Á. Với kinh nghiệm xây dựng nền móng dài hạn và phát triển cầu thủ trẻ, HLV người Anh được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia nâng tầm đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh bóng đá nước này đang đầu tư mạnh mẽ và nuôi tham vọng vươn ra sân chơi World Cup".