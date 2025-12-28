CLB Tây Ban Nha đổi thái độ với sao nhập tịch 'lậu' Malaysia: Từ ‘vỗ về’ chuyển sang hắt hủi?

Deportivo Alaves đã tìm người thay thế cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Deportivo Alaves đã bắt đầu quá trình tìm kiếm một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh Facundo Garces vẫn đang thụ án treo giò của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và chưa có bất kỳ đảm bảo nào về thời điểm trở lại.

“Dù bộ đôi Nahuel Tenaglia và Jon Pacheco đang chơi tương đối ổn định, HLV Eduardo Coudet vẫn rơi vào thế bị động khi đội hình thiếu chiều sâu nghiêm trọng. Tình hình càng trở nên cấp thiết hơn khi Nikola Maras được cho là sắp rời CLB trong tháng 1, sau quãng thời gian dài không được đăng ký thi đấu và không còn nằm trong kế hoạch chuyên môn. Vì thế, việc ban lãnh đạo CLB Deportivo Alaves thay đổi thái độ, tìm thêm người thế chỗ Facundo Garces là dễ hiểu. Đồng thời, động thái này của CLB Deportivo Alaves cũng khiến tương lai của Facundo Garces trở nên mù mịt hơn”, Kênh Astro Arena bình luận.

Tương lai của Facundo Garces đang bị ảnh hưởng sau án phạt nặng của FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Facundo Garces cùng với 6 cầu thủ khác, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero là những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt tiền vào tháng 9.2025. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả giấy khai sinh, nhằm giúp họ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không chấp nhận hình phạt, quyết định kháng cáo và hiện vụ việc đã được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình xét xử kéo dài và đã hưởng hưởng rất nhiều đến tương lai 7 cầu thủ.

“Đáng chú ý, quyết định cuối cùng của CAS dự kiến chỉ được công bố trước loạt trận giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tháng 3.2026. Điều này đồng nghĩa với việc Deportivo Alaves không thể chờ đợi thêm, trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng tại La Liga ngày càng khốc liệt”, trang Sinar Harian nhấn mạnh.

Hiện tại, đội bóng có biệt danh Babazorro đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Sau thất bại nặng nề trước Osasuna, áp lực dành cho HLV Eduardo Coudet và ban lãnh đạo ngày một lớn, buộc CLB phải ưu tiên yếu tố an toàn thay vì tiếp tục “nín thở” chờ phán quyết cho Facundo Garces.

Deportivo Alaves không thể chờ đến khi Facundo Garces mãn hạn phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, trang Makanbola nhận xét: “Động thái tìm người thay thế cho thấy Deportivo Alaves đã âm thầm thay đổi quan điểm, khác hẳn với tuyên bố trước đó về việc sát cánh cùng trung vệ nhập tịch của Malaysia. Với diễn biến hiện tại, Facundo Garces không chỉ đối mặt nguy cơ mất vị trí ở CLB Tây Ban Nha, mà còn đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, khi án phạt FIFA và phán quyết từ CAS vẫn là dấu hỏi lớn”.