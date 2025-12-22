Chàng trai Việt cưới được vợ Tây Ban Nha xinh đẹp: Từ bạn học thành vợ chồng

Chuyện tình chồng Việt - vợ Tây mang đến cho khán giả nhiều thú vị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chương trình Vợ chồng son tập 642 thu hút sự quan tâm của khán giả với sự xuất hiện của Lana Miguel Sara (24 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) và chồng là Nguyễn Ngọc Hà (25 tuổi, quê Hải Phòng). Ngay từ phần chào hỏi, Sara khiến Hồng Vân - Quốc Thuận thích thú khi mặc chiếc áo dài duyên dáng, nói tiếng Việt lưu loát, rõ ràng như người bản địa.

Chia sẻ tại chương trình, Sara cho biết cô cùng gia đình sang Việt Nam sinh sống từ năm 2014. Cơ duyên đến Việt Nam của gia đình cô bắt nguồn từ chuyến du lịch của bố. "Khi sang Việt Nam thăm bạn, bố rất thích đất nước này nên về bàn với mẹ để đưa cả nhà qua đây ở luôn. Giờ cả nhà tôi đều sống ở Hải Phòng. Khi về đây, tôi tham gia chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, sau đó tiếp tục học tiếng Việt ở trường cấp 2 và cấp 3. Hiện tôi là giáo viên", Sara kể.

Nhớ lại những ngày đầu ở Việt Nam, Sara cho biết cô khá bất ngờ trước sự khác biệt trong lối sống. Ở Tây Ban Nha, gia đình cô sống trong chung cư, ít giao lưu với hàng xóm. Trong khi đó, cuộc sống ở Việt Nam khiến cô ấn tượng bởi sự thân thiện, gần gũi của mọi người xung quanh, đặc biệt là không khí quây quần, ấm áp trong những dịp lễ.

Sara gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, nói tiếng Việt trôi chảy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cô gái Tây Ban Nha 'bóc phốt' chồng trên sóng truyền hình

Theo chia sẻ, Sara và Ngọc Hà học chung trường cấp 3. Thời điểm đó, chàng trai Hải Phòng không mấy chú ý đến cô bạn ngoại quốc, trong khi Sara lại ấn tượng với giọng hát của anh khi thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Mãi đến khi tốt nghiệp, một cơ duyên bất ngờ mới kéo cả hai lại gần nhau. Trong một lần Ngọc Hà đi uống nước và livestream trên mạng xã hội, Sara vô tình nghe được một bản nhạc Latinh yêu thích nên chủ động nhắn hỏi tên quán. Sau đó, Ngọc Hà trả lời tin nhắn và ngỏ ý đến nhà đón Sara cùng đến quán để nghe nhạc. Từ đó, cả hai bắt đầu gặp gỡ, cùng đi ăn uống, xem phim và dần nảy sinh tình cảm.

Yêu nhau hơn một năm, cặp đôi quyết định dọn về sống chung đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Việc ở nhà nhiều, áp lực kinh tế cùng những khác biệt về lối sống, văn hóa khiến họ không tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy nhiên, cả hai chưa từng chia tay. "Ngay từ đầu tôi đã nói rõ, nói chia tay là chia tay thật nên không được nói. Dù cãi nhau lớn đến mấy cũng phải xưng anh - em. Vậy nên đến giờ, hai đứa cũng chưa chia tay lần nào", Ngọc Hà hài hước chia sẻ.

Cặp vợ chồng trẻ thoải mái kể tật xấu của nhau, mang đến không khí vui vẻ cho chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuối năm 2023, Ngọc Hà và Sara đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Khi nói về cuộc sống hôn nhân, cặp vợ chồng trẻ khiến Hồng Vân cười ngất khi liên tục "bóc phốt" những tật xấu của đối phương. Sara chia sẻ: "Chồng rất lười làm việc nhà. Ví dụ tôi nấu ăn thì anh rửa bát, anh cứ bảo tí nữa rửa nhưng đến 3 ngày vẫn chưa làm. Hôm nào anh ấy làm việc nhà thì cái nhà không khác gì chuồng lợn. Chồng cũng rất mê chơi bida, cứ ăn tối xong là anh sẽ đi chơi. Anh hay bảo tôi là sớm anh về, nhưng anh không nói rõ là 'sáng sớm mới về', nên có hôm về nhà lúc 3 giờ sáng".

Ngược lại, Ngọc Hà cũng cho biết vợ khá bừa bộn, hay quên và ít nấu ăn, khiến hai vợ chồng thường xuyên phải ăn ngoài. Khép lại chương trình, Ngọc Hà hứa sẽ cố gắng làm việc nhà như rửa bát, quét dọn, giặt quần áo để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Đáp lại, Sara mỉm cười: "Nếu như chồng chịu làm việc nhà thì em hứa sẽ nấu ăn nhiều hơn".

