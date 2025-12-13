Hồng Vân 'nổi đóa' khi bị bản sao khui loạt bí mật trên truyền hình

Tập 8 chương trình AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành cùng sự góp mặt của dàn khách mời gồm NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đại Nghĩa, NSƯT Ốc Thanh Vân, diễn viên Lê Khánh và diễn viên Vân Trang.

Trong phần đầu của chương trình, khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của song trùng NSND Hồng Vân. Ngay từ lúc lộ diện trên màn hình, phiên bản này đã khiến dàn khách mời xôn xao vì không chịu cười, cũng như có nhiều chi tiết ngoại hình tương đồng với bản gốc. Tuy nhiên, NSND Hồng Vân lại khẳng định song trùng khác xa mình vì trông khắc khổ hơn. “Tôi có khổ thì gương mặt tôi cũng không đau đớn như vậy, mà AI dù có cười cũng không thấy vui nữa”, cô lý giải.

NSND Hồng Vân tỏ thái độ với phiên bản song trùng Ảnh: NSX

Trước lời nhận xét này, Trấn Thành ngỏ ý phiên bản song trùng thử cười để các nghệ sĩ phán đoán. Tuy nhiên song trùng của NSND Hồng Vân sau đó lại trả treo cho rằng nam MC “nói nhiều, lanh chanh” khiến chồng Hari Won chỉ biết ngậm ngùi: “AI này dữ quá”. Còn NSND Hồng Vân thì lên tiếng: “Tôi nhìn phiên bản AI mà tôi bực ghê”. Từ những trò chuyện ban đầu, dàn khách mời phán đoán rằng người đứng sau là Lâm Vỹ Dạ.

Khác với một số song trùng ở những tập trước đó khi hé lộ nhiều thông tin chuẩn xác, bản sao NSND Hồng Vân lại dùng tuyệt chiêu “tung hỏa mù” khiến các khách mời bối rối. Từ chuyện Hồng Vân hay Trung Dân lớn tuổi hơn, thông tin về các con của Trung Dân hay tên vở kịch mà Ốc Thanh Vân và Hồng Vân từng diễn chung... phiên bản này đều chủ động trả lời không đúng. Nhưng sau đó, song trùng lý giải: “Tôi có phải Hồng Vân đâu mà cái gì cũng biết” khiến mọi người được phen bật cười.

Tuy nhiên, bản sao lại gây bất ngờ khi tiết lộ cách đây 30 năm từng cùng NSND Hồng Vân mở tiệm uốn tóc hay bí mật “thường xuyên mặc đồ của đồng nghiệp” từ phía bà bầu sân khấu kịch. Khi Trấn Thành thắc mắc về điều này, NSND Hồng Vân sau đó lý giải: “Khi ấy tôi nghèo, không có tiền mặc đồ đẹp nên tôi phải mượn theo kiểu dùng trước nói sau. Thời điểm đó, tôi hay mượn đồ của chị Minh Trang”. Nhưng từ cột mốc này, nữ nghệ sĩ dự đoán người đứng sau phiên bản AI là cô bạn thân Thanh Thủy.

Nghệ sĩ Thanh Thủy lộ diện, trách móc đồng nghiệp vì không đoán ra mình Ảnh: NSX

Song trùng gây chú ý khi tiết lộ chuyện Đại Nghĩa từng ngã bị thương hay chuyện Vân Trang từng khiến nghệ sĩ Thành Lộc giận. Phiên bản AI bày tỏ sự hâm mộ với Trung Dân nhưng không dám đóng giả anh, vì cho rằng nam nghệ sĩ có cách nói chuyện hài hước, dân dã ngoài đời. Thêm vào đó, song trùng cho thấy mối quan hệ thân thiết với Hồng Vân qua dữ kiện chuyến đi Singapore sắp tới của nữ nghệ sĩ. Ngay lập tức, Hồng Vân nghi ngờ danh tính song trùng là nghệ sĩ Hồng Đào.

Bản sao NSND Hồng Vân là ai?

Sau cuộc trò chuyện, Ốc Thanh Vân, Vân Trang, Lê Khánh và Đại Nghĩa bắt đầu chú ý những tiểu tiết về song trùng, và đi đến phán đoán Thanh Thủy qua đôi bàn tay đặc trưng mà song trùng để lộ. Hồng Vân bắt đầu hoang mang, phân vân giữa các nghệ sĩ Thanh Thủy, Hồng Đào và NSND Kim Xuân, còn đùa rằng sẽ đuổi việc trợ lý vì tiết lộ chuyện đi Singapore nếu đáp án thật sự là Thanh Thủy.

Sau màn “chất vấn”, bản sao NSND Hồng Vân lộ diện, khiến dàn nghệ sĩ thích thú khi đó là nghệ sĩ Thanh Thủy, đồng nghĩa với việc chỉ duy nhất Vân Trang trả lời đúng. Hồng Vân khen hóa trang vì chính đặc điểm tóc của song trùng đã khiến mọi người liên tưởng đến NSND Kim Xuân nhiều hơn. Trên sân khấu, Thanh Thủy vui mừng khi cuối cùng cũng được “xả vai”, còn hài hước chê Trung Dân và Đại Nghĩa vì không đoán ra cô dù mọi người rất thân thiết và gắn bó cùng nhau trên sân khấu.