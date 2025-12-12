Hồng Vân thích thú trước chuyện tình của cặp vợ chồng nên duyên từ show hẹn hò

Vợ chồng diễn viên Luna Hằng Trịnh - Lê Đức khoe hôn nhân viên mãn tại chương trình Vợ chồng son Ảnh: BTC

Luna Hằng Trịnh (28 tuổi) gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Trong khi đó, diễn viên Lê Đức (30 tuổi) được nhiều người biết đến với danh xưng "hot boy trường y". Cặp đôi gây chú ý khi từng nên duyên trong show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Xuất hiện tại chương trình Vợ chồng son, cả hai hiếm hoi tiết lộ hành trình yêu và cuộc sống hôn nhân thực tế. Cặp vợ chồng còn "bóc phốt" nhau nhiệt tình khiến Hồng Vân, Quốc Thuận được phen cười ngất.

Hành trình từ ghét... thành thương

Chia sẻ về cơ duyên quen biết, Lê Đức nói rằng mối duyên của cả hai có thể xem là "ghét của nào trời trao của ấy". Trước đây, khi anh là thực tập sinh trong một công ty giải trí thì Luna giữ vai trò quản lý. Ấn tượng đầu tiên của anh về Luna Hằng Trịnh là "lúc nào cũng cau có, mặt luôn nhăn", khiến anh đôi lúc tự hỏi mình đã làm gì sai. Ngược lại, Luna Hằng Trịnh cho biết cô không thích những ai hay trễ giờ vì điều đó ảnh hưởng đến công việc. Và Lê Đức lại… chính là người hay đi trễ, trở thành lý do khiến cô "khó chịu" ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lê Đức từng 2 lần tỏ tình thất bại mới chinh phục được Luna Ảnh: BTC

Trong quá trình làm việc chung, cả hai dần nhận ra những điểm tốt ở đối phương. Lê Đức cảm nhận Luna sống rất tử tế, tình cảm khiến anh cũng trở nên cởi mở hơn, thường chia sẻ và trò chuyện với cô. Mối quan hệ vì thế ngày càng thân thiết. Tuy nhiên, lần đầu bày tỏ tình cảm, Lê Đức lại bị Luna từ chối vì cô lo lắng chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến tình bạn lẫn công việc.

"Sau lần bị từ chối, tôi suy nghĩ nhiều lắm, không hiểu vì sao. Nhưng rồi tôi nghĩ thay vì tìm lý do, mình nên làm sao để cả hai có mối quan hệ tốt hơn", Lê Đức kể. Sau đó, khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò, Lê Đức nhận thấy bản thân không thể nghĩ đến ai khác ngoài Luna nên quyết định tỏ tình lần thứ hai. Ban đầu, hot girl sinh năm 1997 tỏ ra lúng túng và từ chối, nhưng sự kiên trì và chân thành của anh đã khiến cô mở lòng và cuối cùng đồng ý.

Luna Hằng Trịnh chia sẻ thời điểm đó cô chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng vẫn muốn cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Sau khi rời chương trình, cặp đôi mới thực sự bắt đầu hành trình hẹn hò, lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sau 2 năm gắn bó bên nhau, Luna Hằng Trịnh và Lê Đức quyết định tiến đến hôn nhân.

Hồng Vân mong cặp vợ chồng trẻ tiếp tục bồi đắp cho hạnh phúc gia đình Ảnh: BTC

Nói về cuộc sống sau khi về chung một nhà, Lê Đức cho biết cả hai không tránh khỏi những bất đồng và mâu thuẫn vì khác biệt tính cách. Tuy nhiên, càng trải qua nhiều thử thách, họ càng trân trọng đối phương và chọn thay đổi vì nhau. Anh chia sẻ tật xấu duy nhất của vợ vẫn là "gương mặt nhăn cơ địa" nên mong cô thoải mái, giãn cơ mặt vì mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Còn với Luna Hằng Trịnh, cô cho biết chồng hay suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ một thời gian. Cô hài hước tiết lộ chồng như một đứa trẻ vì nếu không được vợ xoa đầu, xoa lưng thì có thể thức trắng đêm. Vì vậy, cô mong Lê Đức đừng ôm quá nhiều lo toan và chú ý hơn đến sức khỏe.