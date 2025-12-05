Hồng Vân ngưỡng mộ chuyện tình cặp vợ chồng là mối tình đầu năm 16 tuổi

Cặp vợ chồng mang đến nhiều cảm xúc tại chương trình Vợ chồng son ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chương trình Vợ chồng son tập 640 cùng Hồng Vân trò chuyện với cặp đôi đến từ Đồng Tháp là Trần Ngọc Thùy (31 tuổi, chuyên gia trang điểm) và Nguyễn Gia Tường (34 tuổi, nhiếp ảnh gia).

Chia sẻ với MC Hồng Vân, Ngọc Thùy kể cô quen chồng khi còn học lớp 10, qua người bạn chung. Lần đầu gặp, cô từng nghi ngờ giới tính của Gia Tường vì vẻ ngoài trắng trẻo, ăn diện, chải chuốt. Về phía mình, Gia Tường cho biết dù Ngọc Thùy đeo khẩu trang, chỉ thấy đôi mắt nhưng vẫn khiến anh chú ý. "Tôi cảm giác cô ấy muốn nhìn tôi nhưng lại e ngại. Cứ lâu lâu tôi lại bắt gặp Thùy trộm nhìn. Trước đó, tôi cũng chưa từng biết yêu là gì nhưng bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn", anh nhớ lại.

Trong quá trình theo đuổi, Gia Tường chinh phục bạn gái bởi sự chân thành và quan tâm tinh tế. Chỉ cần biết Ngọc Thùy thích ăn món gì, anh liền mua ngay, thậm chí mua cho cả gia đình cô. "Anh ấy hành động nhiều hơn nói nên tôi rất ấn tượng. Anh luôn quan tâm, chăm sóc rất chu đáo, mỗi khi cần đều có mặt chứ không chỉ nói suông", cô bày tỏ.

Ngọc Thùy cho biết cô bị chinh phục bởi sự tinh tế, quan tâm chân thành của chồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, cả hai chỉ hẹn hò trong khoảng một năm thì chia tay vì Gia Tường đi học đại học xa. Sau 3 năm, họ gặp lại nhau tại TP.HCM. Thời điểm đó, Gia Tường theo học nghề nhiếp ảnh, còn Ngọc Thùy cũng học và làm thêm ở thành phố.

"Ngày đầu lên TP.HCM, tôi rất chênh vênh vì đã gặp thất bại trong ngành mình từng chọn. Vậy nên lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Thùy. Sau đó, tôi chủ động kết nối với Thùy, hai đứa gặp nhau để tâm sự mọi chuyện. Giai đoạn đó, tôi bắt đầu từ con số 0. Thùy là người đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong lúc khó khăn cho đến ngày tôi đi làm được. Vậy nên tôi luôn trân trọng tình cảm của Thùy dành cho mình", Gia Tường xúc động kể.

Chồng quyết định bán hết 'gia tài' cho vợ đi học

Những năm đầu lập nghiệp, Gia Tường được sự giúp đỡ của đồng nghiệp để phát triển công việc. Tuy nhiên, cũng có lúc anh gặp khó khăn, phải trở về quê. Khi đó, Ngọc Thùy không ngần ngại về quê theo chồng, cùng anh rong ruổi chụp ảnh dạo kiếm sống.

Ngọc Thùy và Gia Tường không khỏi xúc động khi nhắc về khoảng thời gian khó khăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2017, Gia Tường dùng căn phòng nhỏ chứa hàng của gia đình rồi cải tạo thành studio, gây dựng sự nghiệp từng chút một. Khi tích lũy được khoản vốn, họ mở studio lớn hơn. Tình yêu của cặp đôi cũng nở rộ bằng một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, khó khăn, thử thách vẫn chưa dừng lại khi Covid-19 khiến công việc của họ lao đao. Cả hai phải bán vàng cưới, đồ nghề để xoay xở cho studio. Để vợ có cơ hội phát triển, Gia Tường quyết định bán luôn chiếc máy ảnh để lo chi phí cho cô sang Thái Lan học trang điểm. Đến khi trở về nước, Ngọc Thùy cũng nỗ lực không ngừng để gây dựng lại sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng, hiện tại cuộc sống của đôi vợ chồng dần ổn định.

Sau nhiều năm đồng hành, cùng trải qua không ít thăng trầm, cặp vợ chồng càng thêm trân trọng và yêu thương nhau. Trong mắt Gia Tường, vợ rất đảm đang, bản lĩnh nên không cần cô thay đổi bất cứ điều gì. Còn Ngọc Thùy chỉ mong chồng bớt hút thuốc và hạn chế thức khuya.

Cặp vợ chồng luôn dành cho nhau sự yêu thương, trân trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết thúc chương trình, Gia Tường bật khóc gửi lời nhắn nhủ đến người bạn đời: "Vợ của hiện tại đã quá ổn, quá đầy đủ, quá quý giá với anh và gia đình. Em là người khán giả cuối cùng vẫn kiên nhẫn xem anh từ những tấm hình xấu nhất cho đến khi anh làm ra tiền để lo cho gia đình. Cảm ơn em, khán giả cuối cùng của anh". Chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi, Hồng Vân vô cùng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mong cả hai sẽ nắm tay nhau đến cuối đời.