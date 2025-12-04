Cô gái cao 1,2 m vượt qua định kiến, được NSND Kim Cương tổ chức đám cưới

Chia sẻ với MC Ngọc Lan, Thu Đào kể từ bé đã cảm thấy mình có sự khác biệt về ngoại hình với các bạn đồng trang lứa. Cô trải qua tuổi thơ với tứ chi không phát triển, mang theo những cảm xúc như tự ti, buồn tủi. Căn bệnh này gây cho cô nhiều bất lợi trong cuộc sống, khi chỉ cao được 1,2 m lúc trưởng thành, nhưng cô vẫn chọn đối mặt với nó một cách lạc quan, tích cực. Một điều may mắn là Thu Đào luôn có gia đình và ông xã ở bên để đồng hành, động viên và chia sẻ mỗi khi cô gục ngã.

Thu Đào chia sẻ về tuổi thơ tự ti khi ngoại hình không phát triển như bạn bè đồng trang lứa ẢNH: NSX

Trong chương trình, khi Ngọc Lan mở ra hình ảnh một người chạy xe đạp, Thu Đào chia sẻ: “Nhìn vào kỷ vật này, em nhớ tới hồi nhỏ. Tại vì em nhỏ quá nên ba mẹ mua xe đạp trẻ em cho em đi học, lúc đó em học lớp 6 rồi”.

Khi mới sinh ra, Thu Đào cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng càng lớn thì ngoại hình của nữ khách mời không phát triển. Đến năm lớp 6, vì nhìn thấy các bạn đi xe đạp lớn còn mình đi xe đạp trẻ em, cô mới bắt đầu nhận ra mình thật sự khác biệt.

Tuổi thơ đầy thử thách chưa bao giờ làm tắt khát khao yêu thương và hạnh phúc trong cô. Trong chương trình, Thu Đào cũng chia sẻ về tình yêu của cuộc đời mình. Cô gặp anh khi đi bán vé số, vì cùng cảnh ngộ nên cả hai dễ dàng nói chuyện và hiểu nhau hơn.

Năm 2015, Thu Đào và người bạn đời được làm đám cưới tập thể do NSND Kim Cương tổ chức. “Từ lúc đó, có người san sẻ, tâm sự với mình. Ban đầu, gia đình tôi cũng cản trở vì thấy gả đi xa. Nhưng sau này, hai đứa thuyết phục nên người thân cũng chấp nhận”, Thu Đào kể lại.

Ngọc Lan ngưỡng mộ hành trình vươn lên của cô gái cao 1,2 m ẢNH: NSX

Biến cố của Thu Đào

Tin vui, niềm hạnh phúc lớn lao đến khi Thu Đào hay tin mang thai. Nhưng sau khi đi khám, bác sĩ khuyên cô không nên tiếp tục giữ vì bé không ổn định đường hô hấp. Dù vậy, vì là đứa con đầu lòng, vợ chồng cô không nỡ bỏ nên quyết định sinh con. Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi, chỉ sau 6 tiếng, bé đã qua đời, khiến ngày vui trở thành ngày buồn nhất.

MC Ngọc Lan hỏi về huy chương và cảm xúc của gia đình khi cô tham gia bộ môn ném đĩa dành cho người khuyết tật, Thu Đào chia sẻ: “Gia đình lúc đầu nghe tôi đi chơi thể thao thì cũng lo, không biết tôi có làm được hay không. Tôi nói với ba mẹ là nếu con giành được giải thì thật vui, còn không thì cũng coi như một trải nghiệm. Khi tôi thật sự đoạt được giải, cả gia đình vui lắm, còn không tin là tôi làm được”.

Dẫu trải qua nhiều thử thách và mất mát, Thu Đào vẫn kiên cường, tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu, niềm đam mê thể thao và những giá trị nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống.