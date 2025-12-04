Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô gái cao 1,2 m vượt qua định kiến, được NSND Kim Cương tổ chức đám cưới

Thạch Anh
Thạch Anh
04/12/2025 21:48 GMT+7

Trong chương trình 'Đời rất đẹp', Thu Đào có những trải lòng về hành trình vượt qua những tự ti về mặt ngoại hình để tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Chia sẻ với MC Ngọc Lan, Thu Đào kể từ bé đã cảm thấy mình có sự khác biệt về ngoại hình với các bạn đồng trang lứa. Cô trải qua tuổi thơ với tứ chi không phát triển, mang theo những cảm xúc như tự ti, buồn tủi. Căn bệnh này gây cho cô nhiều bất lợi trong cuộc sống, khi chỉ cao được 1,2 m lúc trưởng thành, nhưng cô vẫn chọn đối mặt với nó một cách lạc quan, tích cực. Một điều may mắn là Thu Đào luôn có gia đình và ông xã ở bên để đồng hành, động viên và chia sẻ mỗi khi cô gục ngã.

- Ảnh 1.

Thu Đào chia sẻ về tuổi thơ tự ti khi ngoại hình không phát triển như bạn bè đồng trang lứa

ẢNH: NSX

Trong chương trình, khi Ngọc Lan mở ra hình ảnh một người chạy xe đạp, Thu Đào chia sẻ: “Nhìn vào kỷ vật này, em nhớ tới hồi nhỏ. Tại vì em nhỏ quá nên ba mẹ mua xe đạp trẻ em cho em đi học, lúc đó em học lớp 6 rồi”.

Khi mới sinh ra, Thu Đào cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng càng lớn thì ngoại hình của nữ khách mời không phát triển. Đến năm lớp 6, vì nhìn thấy các bạn đi xe đạp lớn còn mình đi xe đạp trẻ em, cô mới bắt đầu nhận ra mình thật sự khác biệt.

Tuổi thơ đầy thử thách chưa bao giờ làm tắt khát khao yêu thương và hạnh phúc trong cô. Trong chương trình, Thu Đào cũng chia sẻ về tình yêu của cuộc đời mình. Cô gặp anh khi đi bán vé số, vì cùng cảnh ngộ nên cả hai dễ dàng nói chuyện và hiểu nhau hơn.

Năm 2015, Thu Đào và người bạn đời được làm đám cưới tập thể do NSND Kim Cương tổ chức. “Từ lúc đó, có người san sẻ, tâm sự với mình. Ban đầu, gia đình tôi cũng cản trở vì thấy gả đi xa. Nhưng sau này, hai đứa thuyết phục nên người thân cũng chấp nhận”, Thu Đào kể lại.

- Ảnh 2.

Ngọc Lan ngưỡng mộ hành trình vươn lên của cô gái cao 1,2 m

ẢNH: NSX

Biến cố của Thu Đào

Tin vui, niềm hạnh phúc lớn lao đến khi Thu Đào hay tin mang thai. Nhưng sau khi đi khám, bác sĩ khuyên cô không nên tiếp tục giữ vì bé không ổn định đường hô hấp. Dù vậy, vì là đứa con đầu lòng, vợ chồng cô không nỡ bỏ nên quyết định sinh con. Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi, chỉ sau 6 tiếng, bé đã qua đời, khiến ngày vui trở thành ngày buồn nhất.

MC Ngọc Lan hỏi về huy chương và cảm xúc của gia đình khi cô tham gia bộ môn ném đĩa dành cho người khuyết tật, Thu Đào chia sẻ: “Gia đình lúc đầu nghe tôi đi chơi thể thao thì cũng lo, không biết tôi có làm được hay không. Tôi nói với ba mẹ là nếu con giành được giải thì thật vui, còn không thì cũng coi như một trải nghiệm. Khi tôi thật sự đoạt được giải, cả gia đình vui lắm, còn không tin là tôi làm được”.

Dẫu trải qua nhiều thử thách và mất mát, Thu Đào vẫn kiên cường, tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu, niềm đam mê thể thao và những giá trị nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống.

Tin liên quan

NSND Kim Cương tiết lộ lý do không cho dựng lại vở 'Lá sầu riêng'

NSND Kim Cương tiết lộ lý do không cho dựng lại vở 'Lá sầu riêng'

Đối với 'kỳ nữ' Kim Cương , Lá sầu riêng không chỉ là "gia bảo" của gia đình mà nó còn chứa đựng tình cảm đặc biệt của bà dành cho NSND Bảy Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Thu Đào Đời rất đẹp NSND Kim Cương hôn nhân 1,2 m
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận