Jungkook (BTS) và Winter (aespa) vướng tin hẹn hò sau khi lộ hình xăm đôi

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook và Winter bị đồn đoán có quan hệ tình cảm. Trước đó, nhiều bằng chứng đã được người hâm mộ đưa ra, bao gồm ốp điện thoại giống nhau, "đồ đôi" như vòng tay, quần shorts, tai nghe in-ear, màu nail, thậm chí là nghi vấn cả hai từng đi chơi chung ở Nhật Bản.

Ngoài ra, việc Jungkook đến xem concert của aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ cũng được nhắc đến. Vì Jungkook trước nay chưa từng đến concert của bất kỳ nhóm nữ nào không thuộc HYBE, vì thế tin đồn hẹn hò càng được củng cố. Dù chưa có thông tin nào được xác nhận, loạt suy đoán này vẫn liên tục làm dậy sóng mạng xã hội.

Ngày càng nhiều bằng chứng xác nhận chuyện tình cảm giữa Jungkook và Winter

Không ít người giữ thái độ hoài nghi. Nhiều bình luận cho rằng hình xăm của Jungkook không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm, thậm chí có ý kiến đưa ra hình ảnh bị chỉnh sửa hoặc tạo bởi AI.

Chi tiết hình xăm mặt chó làm dấy lên nghi vấn Jungkook (BTS) và Winter (aespa) hiện đang hẹn hò Ảnh: Kbizoom

SM Entertainment đã gửi phản hồi ngắn gọn đến tờ MyDaily về tin đồn đang lan truyền giữa Winter và Jungkook, cho biết: "Chúng tôi không có ý kiến về vấn đề này".

Làn sóng chú ý quay trở lại sau khi phần hai của chương trình Are You Sure?! được phát sóng. Trên trang Nate Pann, một bài đăng chia sẻ khung hình ở phút 15:23, cho thấy hình xăm trên khuỷu tay của Jungkook rất giống với hình xăm của Winter. Bài viết nhanh chóng lan rộng với hơn 85.000 lượt xem, sau đó tiếp tục được bàn luận với nhiều ý kiến chia rẽ.

Nhiều người cho rằng hình xăm mờ nhạt trên khuỷu tay của Jungkook đã bị can thiệp chỉnh sửa Ảnh: Kbizoom

Một người dùng nhận xét: "Trông giống một chú chó che mắt bằng đôi tai. Hình xăm con chó của Winter hoàn toàn không như vậy". Một số khác lại cho rằng dù hình xăm có giống nhau thật, khả năng hai thần tượng nổi tiếng bậc nhất hẹn hò công khai là rất thấp. Các bình luận trải dài từ hoài nghi cho đến thích thú: "Cả hai đều quá nổi tiếng, tôi không nghĩ điều đó là thật"; "Nếu có thật, họ sẽ không để lộ rõ ràng như vậy"; "Nếu đây là mẫu hình xăm đang thịnh hành ở Hàn Quốc, có thể chỉ là trùng hợp".

Khi tin đồn hẹn hò trở thành tâm điểm, một hướng suy diễn khác gây chấn động xuất hiện. Những bài đăng lan truyền trên mạng X cho rằng HYBE đang để Jungkook trở thành tâm điểm chú ý nhằm che lấp một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Cận cảnh hình xăm của Winter Ảnh: Kbizoom

Một bình luận lan truyền viết: "Giờ thì tôi hiểu vì sao các bài đăng về tin đồn hẹn hò giữa Jungkook và Winter cùng hình xăm giả lại được đẩy lên như vậy. HYBE đang dùng Jungkook để đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ gian lận của Bang PD".

Theo các báo cáo mới được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông Hàn Quốc và diễn đàn của giới đầu tư: "Tòa án đã tạm thời phong tỏa số cổ phiếu trị giá 156,8 tỉ won của Bang Si Hyuk cho đến khi phiên xét xử liên quan đến cáo buộc giao dịch gian lận được tiến hành".

Cả hai từng bị phát hiện mặc quần đôi và xuất hiện chung tại Nhật Bản Ảnh: Kbizoom

Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về thời điểm xuất hiện dồn dập của tin đồn hẹn hò. Trên X, một số người nhận xét rằng trong khi tin Jungkook và Winter lan truyền nhiều giờ liền, thông tin pháp lý liên quan đến Bang Si Hyuk lại gần như im ắng. Một bộ phận nghi ngờ rằng những người có liên quan đến HYBE đang cố tình khuyến khích lan truyền tin đồn để che lấp vụ việc.

Liên quan đến tin đồn hẹn hò giữa Jungkook và Winter, phía HYBE vào sáng 5.12 đã trả lời ngắn gọn với MyDaily: "Đang xác minh".