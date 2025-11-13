Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Jungkook (BTS) đang đối mặt với loạt cáo buộc gây sốc khi tin đồn lan truyền rằng nam thần tượng đã đưa 4 phụ nữ khác nhau về nhà chỉ trong vòng một tháng.

Sáng 12.11, trang Koreaboo đăng tải bài viết gây chấn động, cho rằng Jungkook có thể là kẻ lăng nhăng, dựa trên một bài viết ẩn danh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Jungkook (BTS) bị gọi là 'tra nam' vì đưa 4 phụ nữ về nhà trong 1 tháng? - Ảnh 1.

Hình ảnh Jungkook bị bắt gặp đi cùng một người phụ nữ lạ về nhà riêng

Ảnh: Instagram koreaboo

Đời tư gây nhiều tranh cãi

Chỉ vài ngày trước đó, truyền thông xôn xao trước những hình ảnh và đoạn video được cho là ghi lại cảnh nam idol sinh năm 1997 đưa một cô gái lạ về nhà riêng lúc nửa đêm. Đến nay, nguồn tin mới còn khẳng định đây là người thứ 4 trong số nhiều phụ nữ từng được Jungkook đưa về nhà trong vòng một tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, Jungkook và công ty chủ quản vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trên mạng xã hội, phản ứng của công chúng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bộ phận chỉ trích Jungkook vì cho rằng nam idol sống phóng túng trong khi vẫn giữ hình ảnh trong sạch giả tạo trước mắt công chúng. Ngược lại, nhiều người hâm mộ bảo vệ anh, cho rằng bài đăng gốc không có bằng chứng cụ thể và thậm chí phỏng đoán đoạn video lan truyền có thể đã bị tạo bằng công nghệ AI.

Jungkook (BTS) bị gọi là 'tra nam' vì đưa 4 phụ nữ về nhà trong 1 tháng? - Ảnh 2.

Tin đồn liên quan đến việc Jungkook lăng nhăng đang lan truyền nhanh chóng nhưng vẫn chưa được xác minh

Ảnh: Instagram koreaboo

Jungkook, sinh năm 1997, từng được nhiều công ty giải trí săn đón ngay từ trước khi ra mắt sau lần xuất hiện tại chương trình Superstar K. Cuối cùng, anh lựa chọn đầu quân cho Big Hit Entertainment vì ấn tượng với tài năng và sức hút của trưởng nhóm RM.

Từ khi debut cùng BTS vào năm 2013, Jungkook đảm nhận vai trò giọng ca chính, vũ công dẫn dắt, rapper phụ, center và là em út của nhóm. Sự đa dạng trong kỹ năng cùng sức hút sân khấu giúp anh nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu, đạt nhiều thành tích nổi bật từ năm 2015 đến nay.

Jungkook (BTS) bị gọi là 'tra nam' vì đưa 4 phụ nữ về nhà trong 1 tháng? - Ảnh 3.

Kể từ khi ra mắt năm 2013, Jungkook đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Kpop và vươn tầm quốc tế

Ảnh: Instagram jungkook97.back

Về đời tư, Jungkook từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ như Lisa và Rosé (BlackPink), Winter (aespa), người mẫu Shin Hyunji hay SinB (VIVIZ). Tuy nhiên, nam idol luôn giữ im lặng và chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.

Xem thêm bình luận