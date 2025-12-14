NSND Thanh Hoa tuổi 75 'không còn trăn trở gì’, hạnh phúc bên chồng

Tạo hình của NSND Thanh Hoa trong phim Thế hệ kỳ tích ẢNH: ĐPCC

Ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích. Với bà, đây là sự liều lĩnh, nhưng cũng là bước ngoặt để thực hiện ước mơ đóng phim từ khi còn bé. Giọng ca Tàu anh qua núi kể khi hay tin mình thử sức ở lĩnh vực mới, chồng và con gái đều bất ngờ, thậm chí khuyên bà “bình tĩnh lại, đừng xốc nổi” vì sợ nếu làm không tốt sẽ bị phản ứng. Tuy nhiên, khi nhận được sự ủng hộ, động viên của con trai, NSND Thanh Hoa quyết định thử sức.

NSND Thanh Hoa kể sau ngày quay đầu tiên, cả gia đình đều đợi bà trở về để nghe chia sẻ về những trải nghiệm ở phim trường. Khi vừa thấy nữ nghệ sĩ, chồng đã hỏi rằng: “Thế đạo diễn không hủy hợp đồng à?”. Chia sẻ về phản ứng này, bà cho hay: “Ở nhà tôi là người rất thật, không giả vờ được. Tự nhiên bảo tôi cười thì tôi không cười được, bảo tôi khóc tôi cũng không khóc được. Vì vậy cả nhà không ai tin tôi có thể diễn tốt. Nhưng đạo diễn nói rằng khi tôi đã nhập vai rồi thì nhiều khi không ai bắt tôi cũng khóc được”.

Ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật ẢNH: FBNV

Giọng ca Mùa xuân làng lúa làng hoa nói bản thân giống với người bà trong phim Thế hệ kỳ tích, vì cũng có những trăn trở, lo lắng cho con cháu. Nữ nghệ sĩ kể ở nhà, bà là người chăm chút từng điều nhỏ nhặt cho gia đình. Vừa lo cho gia đình, vừa vun vén cho sự nghiệp song NSND Thanh Hoa thấy may mắn vì được “trời thương”. Bà nói: “Tôi cứ lên sân khấu là được vỗ tay, nhiều khi chưa hát nữa. Điều đó khiến tôi tự dặn mình rằng phải có trách nhiệm với tình cảm của khán giả. Kể cả sự nổi tiếng, tôi không hề sắp đặt”.

NSND Thanh Hoa ở tuổi 75

Về bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung, năng động, NSND Thanh Hoa cho rằng về giọng hát, bản thân phải rèn luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, bà cũng chọn tâm thế tích cực khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Giọng ca Tàu anh qua núi bày tỏ: “Đừng bao giờ quá lo lắng về một điều gì. Tôi nghĩ thiện tâm là điều làm cho con người chúng ta trẻ trung nhất”.

Khoảnh khắc hạnh phúc của NSND Thanh Hoa và chồng ẢNH: FBNV

NSND Thanh Hoa nói một tổ ấm viên mãn cũng giúp bà trẻ trung hơn. Nói về cuộc sống hôn nhân, giọng ca 75 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chồng con yêu thương. Từ 8 năm qua, nữ nghệ sĩ không phải lo chuyện cơm nước. Thay vào đó, người bạn đời là người chăm chút cho điều đó. “Chồng tôi cũng là một người rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng anh ấy đã chọn chăm sóc tôi với con, nên cuộc sống tôi bây giờ sướng lắm”, bà bày tỏ.

Bước sang tuổi 75, nữ nghệ sĩ cũng đối diện với sự thay đổi về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, giọng ca Tàu anh qua núi vẫn nỗ lực chăm chút và duy trì cuộc sống vui vẻ bên những người thương yêu. NSND Thanh Hoa khẳng định bản thân không còn tiếc nuối gì, chỉ mong có thể “bớt đi 20 tuổi” để được cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ hài hước: “Nếu không bớt được, tôi chỉ mong mình khỏe mạnh, minh mẫn, không phiền con cháu. Vì mọi người yêu thương mình nhiều quá nên tôi cũng không muốn để mọi người phải lo lắng, như vậy chỉ khổ thân mọi người”.