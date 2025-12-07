Ngọc Châu, Khánh Vân mừng Á hậu Hương Ly lấy chồng doanh nhân

Hôm 6.12, Á hậu Hương Ly tổ chức lễ cưới cùng chồng doanh nhân tại Hà Nội, nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ. Trong ngày trọng đại, người đẹp sinh năm 1995 diện chiếc váy cưới tông trắng, với điểm nhấn là chi tiết xẻ sâu giúp tôn lên hình thể nóng bỏng. Trong khi đó, người bạn đời của nàng hậu cũng diện suit đồng màu. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức “về chung nhà” sau quãng thời gian hẹn hò.

Á hậu Hương Ly rạng rỡ trong ngày trọng đại. Cô thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ làm dâu Hà Nội Ảnh: FBNV

Tiệc cưới được tổ chức ấm cúng, trong không gian sang trọng. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Quỳnh Anh… dành thời gian đến chúc mừng quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 khi cô tìm được bến đỗ hạnh phúc sau quãng thời gian miệt mài làm nghề.

Hương Ly nói về người bạn đời

Nhắc đến người bạn đời, mỹ nhân sinh năm 1995 cho rằng “giờ anh chính thức là người đàn ông của một gia đình nhỏ rồi”. “Anh là người mà mỗi sáng tôi mở mắt ra là thấy nụ cười đầu tiên, là người dù ngày có mệt cỡ nào cũng vẫn ráng pha trò cho tôi cười. Những điều tưởng nhỏ xíu đó lại khiến tôi thương anh theo kiểu, càng ở cạnh càng thấy đúng người”, cô chia sẻ với chúng tôi.

Sau tiệc cưới, Hương Ly chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, kèm dòng trạng thái xúc động. Nhắc đến chuyện tình cảm của mình, cô bộc bạch thêm trên trang cá nhân: “Chuyện hợp nhau đến đâu, yêu nhau cỡ nào, tụi mình đâu cần ghi ra hết. Mấy điều đó tụi mình tự biết, gia đình, bạn bè hai bên tự cảm nhận - nó thuộc về riêng hai đứa mình. Em chỉ biết rằng đi qua bao nhiêu thứ, cuối cùng người nắm tay em vẫn là anh. Và điều đó làm em hạnh phúc theo cách rất thật, rất đời và không màu mè”.

Đồng nghiệp đến chúc mừng Hương Ly Ảnh: FBNV

Hương Ly sinh năm 1995, quê Gia Lai. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, từng giành quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015. Sau đó, người đẹp bén duyên với các cuộc thi nhan sắc, từng 2 lần vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022. Đến năm 2023, Hương Ly ghi danh Miss Universe Vietnam, giành thành tích á hậu 1 rồi được bổ nhiệm vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi này.

Hương Ly vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mãi đến tháng 3.2025, cô mới xác thông tin được bạn trai cầu hôn tại Nhật Bản. Tuy nhiên thời điểm đó, nàng hậu vẫn giấu kín danh tính người yêu. Gần đây, Hương Ly cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh của chồng doanh nhân. Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023 hài hước cho biết rằng làm dâu Hà Nội là điều cô chưa từng nghĩ tới.