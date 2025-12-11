Cuộc sống mới bình yên của Trương Hinh Dư sau nhiều ồn ào

Mới đây, Trương Hinh Dư chia sẻ đoạn video trong lớp học vẽ, nơi nữ diễn viên ngồi hí hoáy như một học sinh trung học tinh nghịch: vẽ tranh, trêu thầy giáo, cười tươi và gật gù trước mọi lời hướng dẫn.

Từ 'mỹ nhân thị phi' đến cuộc sống an yên bên chồng quân nhân

Bảy năm sau khi kết hôn với sĩ quan Hà Tiệp, Trương Hinh Dư trông rạng rỡ và trẻ trung hơn bao giờ hết. Nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của chồng, cô thoải mái theo đuổi những sở thích cá nhân như hội họa, du lịch và tận hưởng một cuộc sống an yên, đầy sự chiều chuộng.

Trương Hinh Dư thư thả trong lớp học hội họa, tận hưởng cuộc sống bình yên sau hôn nhân Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Lớn lên trong một gia đình lao động, tuổi thơ của Trương Hinh Dư gắn với đam mê hội họa. Không nổi bật về học lực, cô theo học thiết kế tại một trường nghề và hoàn toàn không có ý định bước chân vào showbiz.

Trước đây, người đẹp sinh năm 1987 luôn xuất hiện trên mặt báo với những lùm xùm tình ái và các tấm ảnh hở bạo Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên, chiều cao 1,69 m ấn tượng cùng đường nét gương mặt thanh tú đã đưa cô đến cơ hội làm người mẫu. Năm 2007, khi mới 20 tuổi, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp với những bộ ảnh thời trang và quảng cáo.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư khá mờ nhạt, không có vai diễn nổi bật. Thay vào đó, cô được biết đến bởi những bộ ảnh táo bạo cùng hàng loạt lùm xùm: tin đồn hẹn hò đại gia, ảnh thân mật bị rò rỉ với bạn trai cũ hay những bê bối xoay quanh nam diễn viên Ngô Trác Hy.

Hôn nhân với ông xã là lính đặc công đã mở ra giai đoạn mới bình yên, ấm áp trong cuộc sống của Trương Hinh Dư Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Trong nhiều năm, cái tên Trương Hinh Dư gắn liền với scandal nhiều hơn tài năng, khiến cô bị gọi là "mỹ nhân thị phi", thậm chí bị đặt cạnh Phạm Băng Băng về mức độ ồn ào và sự chú ý tiêu cực từ dư luận.

Bước chuyển biến lớn của cô đến vào năm 2015, khi góp mặt trong bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Nhờ ngoại hình được nhận xét giống Phạm Băng Băng, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm, thậm chí cả hai còn tỏ ra khá thân thiết.

Diễn viên ví cuộc sống hiện tại của mình như cô gái thôn quê. Mỗi ngày ra vườn tự tay chăm bón cây cối, thu hoạch rau và trang trí bàn trà Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Nhưng sự hòa hợp đó không kéo dài. Khi Phạm Băng Băng công khai yêu Lý Thần - bạn trai cũ của Trương Hinh Dư, điều này đã khiến mối mâu thuẫn bùng nổ. Trương Hinh Dư ám chỉ Phạm Băng Băng phá hoại tình cảm của mình, trong khi Lý Thần bác bỏ và ngầm nói rằng cô từng không chung thủy, liên quan đến Hồ Ca.

Dư luận đứng về phía Phạm Băng Băng và Lý Thần, khiến Trương Hinh Dư tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trương Hinh Dư dần xây dựng lại hình ảnh bằng sự trưởng thành, chín chắn và ổn định sau hôn nhân Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Sau loạt ồn ào tình cảm, Trương Hinh Dư dần rút khỏi showbiz. Trong chương trình thực tế Kỳ binh thần khuyển năm 2017, cô gặp Hà Tiệp - một quân nhân chân thành và giản dị. Cặp đôi kết hôn năm 2018 và sớm chào đón con gái đầu lòng.

Hôn nhân mở ra trang mới cho Trương Hinh Dư. Những chiêu trò gây sốc biến mất, thay vào đó là cuộc sống trầm lắng và giản dị. Cô chỉ thỉnh thoảng tham gia show, nhận vai nhỏ và dành phần lớn thời gian chăm con, vun vén gia đình. Tại nhà, cô còn tự xây một nông trại mini với vườn rau và nhiều thú cưng.

Dù công việc của Hà Tiệp rất bận rộn, hai vợ chồng vẫn giữ sự gắn kết sâu sắc. Năm 2025, anh được điều chuyển sang vị trí công tác tại một trường học, giúp anh có nhiều thời gian bên gia đình hơn. Cuộc sống ấm êm hiện tại của Trương Hinh Dư khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những ai từng chỉ nhớ về cô qua loạt scandal.