Phạm Băng Băng sau 7 năm bị 'phong sát'

Phạm Băng Băng thắng Ảnh hậu Kim Mã nhưng vắng mặt, đạo diễn Trương Cát An thay cô lên nhận cúp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tối 22.11 vừa qua, cái tên Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý khi thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại giải Kim Mã tổ chức ở Đài Loan. Người đẹp xuất sắc nhận được giải thưởng này nhờ vai chính trong phim Địa mẫu - dự án do đạo diễn người Malaysia Trương Cát An cầm trịch. Đáng nói, mỹ nhân 8X không xuất hiện tại lễ trao giải, đạo diễn thay mặt cô lên sân khấu nhận cúp. Khi được ê kíp gọi điện thông báo, cô cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo vì lựa chọn này đồng thời tri ân đạo diễn khi đã trao cho mình cơ hội diễn xuất.

Theo Vogue (Đài Loan), đạo diễn Trương Cát An kể những ngày đầu sản xuất phim, ông hỏi Phạm Băng Băng tại sao lại vất vả để có được vai diễn này, cô trả lời: "Tôi muốn làm lại từ đầu". Khoảnh khắc nhận được giải thưởng, cô bày tỏ lòng biết ơn qua điện thoại: "Trong bộ phim này, tôi không chỉ có sự thay đổi lớn về ngoại hình mà trong những khoảnh khắc hóa thân thành nhân vật, tôi cảm thấy mình thực sự bước vào thế giới của cô ấy, cô ấy đã giúp tôi trưởng thành, cho tôi hiểu sâu sắc hơn về sức chịu đựng và sức mạnh mà phụ nữ sở hữu".

Phạm Băng Băng tăng chục cân, phơi da đen để vào vai một nông dân cơ cực, góa chồng dính vào câu chuyện trừ tà thần bí ẢNH: SUNSTRONG ENT

Trên Instagram hôm 23.11, Phạm Băng Băng có dòng chia sẻ dài về hành trình đã qua. Cô tâm sự: "Tối qua, tôi nhìn thật lâu vào bức ảnh bốn chiếc cúp mà đạo diễn gửi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Những khoảnh khắc ghi hình ở Kedah (Malaysia) lại hiện lên rõ ràng trước mắt: một đoàn phim chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng đầy tình người; một không gian sáng tạo lặng lẽ, nơi mọi người âm thầm bảo vệ nhau".

Cô chia sẻ đạo diễn luôn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để giữ gìn trạng thái diễn xuất của từng diễn viên. Minh tinh dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc về trải nghiệm hợp tác với Trương Cát An, thái độ làm việc cùng vốn hiểu biết sâu rộng của nhà làm phim. Người đẹp chia sẻ những nền tảng ấy khiến cô khâm phục và hoàn toàn tin tưởng Trương Cát An.

Phạm Băng Băng nỗ lực làm lại từ đầu sau khi sự nghiệp sụp đổ vì bê bối trốn thuế ẢNH: INSTAGRAM NV

"Tôi thật sự biết ơn vì dù chịu nhiều áp lực, anh ấy vẫn luôn kiên định ủng hộ tôi và tin tưởng tôi. Dù điều kiện quay phim vô cùng gian khổ, nhưng mỗi thành viên trong ê kíp Malaysia lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ, hết lòng cống hiến cho điều họ yêu thích… Chính mọi người đã tạo nên bộ phim xuất sắc này, tạo nên điều kỳ diệu và khiến thế giới nhìn thấy sự bền bỉ của những người làm điện ảnh Hoa ngữ", Phạm Băng Băng nhắn nhủ.

Nữ diễn viên khép lại bài đăng: "Giờ đây, tôi muốn nói: Mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng rực rỡ trên bầu trời Kedah sẽ mãi là phong cảnh đẹp nhất trong trái tim tôi. Xin dành tất cả tấm lòng này gửi đến mọi người".

Phạm Băng Băng trong 7 năm bị 'đóng băng' hoạt động

Phạm Băng Băng vẫn là cái tên được săn đón ở thị trường quốc tế ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế, phải nộp phạt khoảng 883 triệu nhân dân tệ để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc của mỹ nhân phim Hoàn Châu cách cách cũng châm ngòi cho một cuộc điều tra thuế diện rộng ở ngành giải trí xứ tỉ dân. Sau scandal lớn nhất sự nghiệp, nữ diễn viên bị hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giải trí ở Trung Quốc đại lục, không xuất hiện tại các sự kiện hay những dự án phim ảnh ở quê nhà.

Sự nghiệp ở xứ tỉ dân bị "đóng băng", Phạm Băng Băng chuyên tâm vào việc kinh doanh riêng đồng thời duy trì đam mê diễn xuất qua việc chủ động tìm kiếm cơ hội ở các dự án quốc tế. Vài năm trở lại đây, "nữ hoàng giải trí" đình đám một thời đóng The 355 (2022) với dàn minh tinh Hollywood, xuất hiện trong The King's Daughter (2022) với ê kíp đa quốc gia, Lục dạ (2023) hợp tác cùng đội ngũ Hàn Quốc, phim Mỹ Ice Road: Vengeance (2025)… Cô cũng tham gia các liên hoan phim quốc tế, dự nhiều sự kiện về văn hóa, du lịch, thời trang ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức, Pháp…

Phạm Băng Băng trong phim hành động Ice Road: Vengeance đóng cùng tài tử Liam Neeson ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn hồi 2023, Phạm Băng Băng chia sẻ khoảng thời gian bị "cấm sóng" ở quê nhà giúp cô suy ngẫm và nạp lại năng lượng. Nữ diễn viên từng muốn giải nghệ ở tuổi ngoài 40 vì thấy diễn xuất quá mệt mỏi nhưng sau này cô nhận ra đây là công việc, mơ ước không thể dứt bỏ.

Trên Marie Claire mới đây, ngôi sao 44 tuổi chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng cuộc sống và sự nghiệp là một hành trình khám phá không ngừng. Tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân với những vai diễn ngày càng khó khăn hơn và truyền tải sức mạnh của tình yêu thương và hy vọng đến nhiều người thông qua công việc của mình".