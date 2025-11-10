Phạm Băng Băng bị 'ngó lơ' tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025

Kbizoom đưa tin ngày 8.11, Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 đã khép lại ngày 5.11, nhưng những tranh luận xoay quanh tính minh bạch trong việc chấm giải vẫn kéo dài. Dù được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Mother Bhumi, Phạm Băng Băng cuối cùng cũng không được xướng tên, khiến dư luận dấy lên nhiều nghi vấn.

Ra về 'trắng tay' vì nghi bị đồng hương chèn ép

Trước lễ trao giải, nữ diễn viên 8X đăng một dòng chia sẻ trên mạng xã hội: "Bảy năm qua, tôi đã vượt qua biết bao thử thách. Cuộc đời thật sự đã rèn tôi thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi tự hào về cả ê kíp đã tạo nên bộ phim tuyệt vời này. Yêu tất cả mọi người!".

Phạm Băng Băng rời Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 mà không giành được bất kỳ giải thưởng nào Ảnh: Instagram bingbing_fan

Bài đăng xuất hiện trước khi lễ trao giải diễn ra, khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cô đã biết trước kết quả hay không, gợi lên tin đồn về nội bộ ban giám khảo.

Trong sự kiện, Phạm Băng Băng xuất hiện tích cực, tham dự nhiều buổi công chiếu và thảm đỏ để quảng bá Mother Bhumi. Thế nhưng nỗ lực này vẫn không mang về cho cô bất kỳ giải thưởng nào. Nhiều nguồn tin cho rằng một giám khảo người Trung Quốc đã cố tình ngăn cô chiến thắng.

Nhiều trang báo Trung Quốc đồng loạt đưa tin việc Phạm Băng Băng "trắng tay" ở Liên hoan phim Tokyo 2025 là do bị "đồng hương trả đũa" Ảnh: Instagram bingbing_fan

Theo QQ, hai giám khảo người Trung Quốc tại mùa giải 2025 gồm đạo diễn Văn Yến và diễn viên Quế Luân Mỹ. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ Văn Yến phản đối việc trao giải cho Phạm Băng Băng và loại cô khỏi vòng bình chọn cuối cùng.

Nguyên nhân được cho là đạo diễn Văn Yến ủng hộ nam diễn viên Trung Quốc Vương Truyền Quân thắng giải Nam chính xuất sắc nhất. Nếu như vậy, việc Phạm Băng Băng thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất sẽ khiến Liên hoan phim Tokyo mang tính cục bộ khi hai người chiến thắng đều đến từ Trung Quốc.

Thậm chí, Văn Yến được cho là đã tuyên bố sẽ không bước lên sân khấu trao giải nếu Phạm Băng Băng giành chiến thắng. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Đầu năm 2025, tại Liên hoan phim Berlin, Phạm Băng Băng trong vai trò giám khảo đã không trao giải cho bộ phim The girl who wants to fly của Văn Yến, dù có sự góp mặt của Lưu Hạo Tồn và Văn Kỳ. Khi đổi lại vai trò tại Tokyo, Văn Yến bị nghi đã "trả thù" Phạm Băng Băng bằng cách gạt Mother Bhumi khỏi bảng thành tích.

Ngoài trường hợp của Phạm Băng Băng, nhiều ngôi sao khác cũng lên tiếng về tính minh bạch của giải thưởng năm nay Ảnh: Instagram bingbing_fan

Vụ việc càng trở nên ồn ào khi diễn viên Bạch Bách Hà cũng lên tiếng tố đoàn phim của cô bị ngược đãi tại chính sự kiện này. Điều đó khiến dư luận càng nghi ngờ tính công bằng của liên hoan năm nay.

Diễn viên Hác Lôi cũng bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội: "Trên đời này không có giải thưởng nào thật sự công bằng". Cô cho rằng một số cá nhân "điều khiển hậu trường", làm mất đi sự trong sáng của nghệ thuật tại các liên hoan phim quốc tế.

Đối với Phạm Băng Băng, việc ra về "tay trắng" lần này là một cú sốc mới trên hành trình vực dậy sự nghiệp sau bê bối trốn thuế năm 2018. Từ khi vụ việc xảy ra, cô đối mặt hàng loạt rào cản ở thị trường giải trí trong nước - nơi trước đây cô là "nữ hoàng thảm đỏ".

Không còn cơ hội hoạt động rộng rãi tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng tìm kiếm dự án tại Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu. Vai diễn trong Mother Bhumi được kỳ vọng là cú hích quan trọng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô. Việc phim và diễn xuất của cô không được ghi nhận tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.