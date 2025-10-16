Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà Trần Lam - vợ "ông trùm" giải trí Hồng Kông Hướng Hoa Cường, đồng thời là mẹ của nam diễn viên Hướng Tả, đã kể lại một sự cố khiến toàn bộ ê kíp choáng váng liên quan đến minh tinh Phạm Băng Băng.

Thái độ ngôi sao khiến Phạm Băng Băng vướng chỉ trích

Khi đó, Phạm Băng Băng đảm nhận vai Đát Kỷ trong tác phẩm Phong thần bảng (2016) và để tạo dựng hình ảnh ấn tượng cho nhân vật, đoàn phim đã mời nhà thiết kế trang phục hàng đầu William Chang - người từng được đề cử giải Oscar và nổi tiếng qua phim Tâm trạng khi yêu, thiết kế riêng 6 bộ trang phục cầu kỳ cho cô. Tuy nhiên, quá trình thử đồ đã liên tục gặp trục trặc.

Phạm Băng Băng và tạo hình nhân vật Đát Kỷ trong bộ phim bom tấn Phong thần bảng Ảnh: Encore Films

"Cô ấy dời lịch thử trang phục đến ba lần. Đến lần thứ tư, Phạm Băng Băng nói chỉ có 30 phút cho buổi thử. Khi ấy, tôi thật sự không thể chấp nhận nổi", bà Trần Lam bức xúc kể lại.

Vì quá tức giận trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của mỹ nhân họ Phạm, nữ doanh nhân kiêm nhà sản xuất 66 tuổi đã đập vỡ điện thoại ngay tại trường quay, khiến cả ê kíp bàng hoàng. Nhà thiết kế William Chang cũng tỏ ra thất vọng với thái độ của nữ diễn viên Võ Mỵ Nương truyền kỳ và phải đứng ra hòa giải.

"Cô ấy chỉ nghiêm túc lại khi thấy tôi thật sự tức giận. Sau đó, Phạm Băng Băng đã xin lỗi và hứa sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn", Trần Lam nói thêm.

Nhà sản xuất quyền lực Trần Lam thẳng thắn nêu đích danh, chỉ trích thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Phạm Băng Băng Ảnh: Handout

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thất vọng với Phạm Băng Băng, cho rằng cô thiếu tôn trọng ê kíp và không biết trân trọng cơ hội khi được một đội ngũ hàng đầu đầu tư công phu.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc bận rộn của các ngôi sao vốn là điều không hiếm trong giới giải trí, đặc biệt đó là Phạm Băng Băng và bà Trần Lam đã suy xét tình huống một cách vội vàng.

Theo giới chuyên môn, hành động của Trần Lam không chỉ là việc kỷ luật một diễn viên, mà còn là cách bảo vệ uy tín của một ê kíp chuyên nghiệp và đặt ra ranh giới rõ ràng trong ngành công nghiệp điện ảnh khắc nghiệt.

Một bình luận được lan truyền rộng rãi viết: "Giờ thì mọi người hiểu vì sao Trần Lam được gọi là bà hoàng của làng giải trí bởi bà ấy không để ai vượt quá giới hạn".

Phạm Băng Băng đang trong quá trình khôi phục hình ảnh sau scandal trốn thuế năm 2018 Ảnh: Instagram bingbing_fan

Sau vụ bê bối trốn thuế khiến sự nghiệp lao dốc, Phạm Băng Băng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi hình ảnh. Tuy nhiên, những câu chuyện cũ liên quan đến thái độ làm việc như thế này khiến tên tuổi cô một lần nữa bị đặt dưới "kính hiển vi".

Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, dư luận tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật hiện tại mà nữ diễn viên 8X đang tham gia, nhất là khi cô vẫn đang tìm cách trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng.