Cô gái từng chi tiền tỉ để phẫu thuật giống Phạm Băng Băng giờ ra sao?

Ngay từ 15 tuổi, Hà Thừa Hy đã lao vào con đường thẩm mỹ với mục tiêu duy nhất là sở hữu gương mặt giống hệt minh tinh Phạm Băng Băng. Không ngần ngại chi tới 28 tỉ đồng, cô gái sinh năm 1993 trải qua vô số ca phẫu thuật đau đớn, từ vết thương bị rách cho tới quá trình hồi phục đầy ám ảnh.

Năm 2016, Hà Thừa Hy bỗng chốc nổi tiếng vì gương mặt có nét "hao hao" giống minh tinh Phạm Băng Băng Ảnh: Sohu

Suốt 8 năm kiên trì, gương mặt của Hà Thừa Hy dần trở thành "phiên bản copy" của Phạm Băng Băng. Không dừng lại ở ngoại hình, cô còn bắt chước cả phong cách ăn mặc, cách trang điểm, thậm chí dáng chụp ảnh của mỹ nhân phim Hoàn Châu cách cách.

Từ 'bản sao Phạm Băng Băng' đến cuộc sống riêng tư ồn ào

Sự thay đổi nhanh chóng đưa Hà Thừa Hy từ một cô gái vô danh thành cái tên nổi bật. Tham gia chương trình Super Girl năm 2016, diện mạo có nét giống với Phạm Băng Băng đã giúp Hà Thừa Hy nhận được chú ý mạnh mẽ. Sau đó, cô góp mặt trong một số dự án phim như Tình yêu đích thực không bao giờ đến trễ... và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng với danh xưng "bản sao Phạm Băng Băng".

Lợi dụng sức nóng từ dư luận, Hà Thừa Hy chi hàng chục tỉ đồng và không ngại đau đớn để phẫu thuật thẩm mỹ giống Phạm Băng Băng Ảnh: Weibo Hà Thừa Hy

Cuộc đời Hà Thừa Hy càng gây chú ý khi cô công khai mối tình với Dư Tiểu Tuyền - CEO một bệnh viện thẩm mỹ, cũng chính là bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cho cô. Không dừng lại ở đó, Dư Tiểu Tuyền còn khiến dư luận choáng váng khi chỉnh sửa gương mặt giống nam diễn viên Lý Thần, để rồi họ trở thành bản sao của cặp đôi Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Đến năm 2016, họ chính thức kết hôn, chào đón một bé trai kháu khỉnh và thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội.

Hà Thừa Hy và Dư Tiểu Tuyền khi đó được mệnh danh là "Lý Thần - Phạm Băng Băng 2.0" Ảnh: Weibo Hà Thừa Hy

Thế nhưng, năm 2020, mọi thứ sụp đổ khi Hà Thừa Hy tuyên bố ly hôn, tố chồng là người đồng tính, ngoại tình với nhiều nam giới. Đáp lại, Dư Tiểu Tuyền phủ nhận và cho rằng nguyên nhân chia tay chỉ vì không hợp tính cách. Cuộc khẩu chiến qua lại cùng những hình ảnh nhạy cảm bị rò rỉ khiến dư luận một phen ồn ào.

Sau bê bối, Hà Thừa Hy vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Lỗ ban tứ kiệt chi phục long hải nhãn (2021), Liêu trai kỳ duyên: Họa bì và thậm chí hợp tác cùng tài tử Mã Cảnh Đào trong Đông du chi bát tiên phục ma.

Tuy vậy, những vai diễn này không giúp cô thoát khỏi cái mác "bản sao Phạm Băng Băng". Trong mắt công chúng, Hà Thừa Hy vẫn chỉ là một hiện tượng nhờ gương mặt giống người đẹp họ Phạm, chứ chưa tạo được dấu ấn riêng.

Nhờ vẻ ngoài giống Phạm Băng Băng, Hà Thừa Hy đã kiếm được hàng triệu USD nhưng giờ đây cô đang muốn thoát khỏi cái bóng của đàn chị Ảnh: Weibo Hà Thừa Hy

Bù lại, nhờ nhan sắc gây chú ý, cô từng ký được nhiều hợp đồng quảng cáo và sự kiện, mang về khoản thu nhập đáng kể. Hiện tại, ở tuổi 32, Hà Thừa Hy thừa nhận không còn muốn làm bản sao của Phạm Băng Băng, thay vào đó là chuyển hướng sang beauty blogger, kiếm tiền bằng sức mình và tập trung chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng cô xuất hiện trong các sự kiện giải trí, tiếp tục là cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.