Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư

Thanh Chi
Thanh Chi
11/11/2025 18:14 GMT+7

Trên trang cá nhân, Triệu Vy đăng ảnh mới, khoe cuộc sống bình yên, tự do tự tại. Động thái của nàng 'Tiểu Yến Tử' gián tiếp đáp trả tin đồn cô qua đời vì ung thư vốn râm ran thời gian qua.

Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi cuối tuần, Triệu Vy đăng loạt ảnh ngao du sơn thủy lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ đầy hàm ý: "Khi bạn đi trên hành trình, thực ra bạn cũng đang ở đích đến rồi". Trong một bức ảnh hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện, sao phim Hoàn Châu cách cách ăn mặc giản dị, bình lặng tận hưởng khung cảnh nơi mặt nước và bầu trời xanh tưởng chừng giao nhau.

Bên dưới mục bình luận, nhiều khán giả hỏi thăm nàng "Tiểu Yến Tử", nhận xét nữ diễn viên có tinh thần tốt, gương mặt đầy đặn hơn so với lần xuất hiện trước đó. Không ít người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại sao phim Họa bì, dù là với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên.

Dòng trạng thái của Triệu Vy sau nhiều tháng "mất hút" cũng gián tiếp bác bỏ tin đồn cô qua đời vì ung thư dạ dày. Theo HK01, thông tin này râm ran từ tháng 5.2025 khiến nhiều người hoang mang song trên thực tế, nhân vật trong câu chuyện chỉ là một người trùng tên với minh tinh 7X. Sức khỏe của nghệ sĩ cũng là chủ đề được quan tâm khi cô bị phát hiện có một cục u bất thường trên cánh tay vài năm trước.

Triệu Vy sau khi 'bốc hơi' khỏi showbiz

Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

Triệu Vy đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực kể từ khi gặp sóng gió

ẢNH: INSTAGRAM NV

Kể từ khi biến mất khỏi showbiz, nữ diễn viên nhiều lần vướng tin đồn thất thiệt, bị đăng bài công kích. Năm ngoái, cô thậm chí vướng tin tự tử. Giữa những lời bàn tán, ngôi sao đình đám một thời chọn cách im lặng. Lần hiếm hoi cô công khai lên tiếng về chuyện riêng tư là vào cuối năm 2024, khi cô chính thức xác nhận mình và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn từ nhiều năm trước, không còn liên quan đến những sự việc xoay quanh chồng cũ.

Từ tháng 8.2021, Triệu Vy gặp sóng gió, được cho là bị "phong sát ngầm" mà không rõ lý do, còn cơ quan chức năng không lên tiếng về sự biến mất đột ngột của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà. Trên trang cá nhân, cô hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bình yên, du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ đồng thời chia sẻ những điều bản thân nghiền ngẫm.

Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư - Ảnh 3.
Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư - Ảnh 4.
Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư - Ảnh 5.

Rời hào quang showbiz, Triệu Vy sống kín tiếng, dành thời gian tận hưởng cuộc sống đời thường

ẢNH: WEIBO NV

Theo Sina, không chỉ sự nghiệp bị đóng băng, đế chế kinh doanh của Triệu Vy cũng bị thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Dữ liệu trên Tianyancha cho thấy sao phim Tân dòng sông ly biệt liên kết với 16 công ty trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, giải trí, dịch vụ, bán lẻ..., trong đó 10 công ty vẫn đang hoạt động. Nữ diễn viên 49 tuổi giữ vai trò là cổ đông hoặc giám đốc tại các công ty này. Hồi tháng 8, truyền thông Trung Quốc đưa tin "Én nhỏ" bị tòa án ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đóng băng số cổ phiếu có tổng trị giá hơn 15,9 triệu nhân dân tệ (gần 58 tỉ đồng), trong vòng 3 năm.

Tin liên quan

Diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phiếu trị giá gần 58 tỉ đồng

Diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phiếu trị giá gần 58 tỉ đồng

Theo Sina tối 4.8, Triệu Vy vừa bị tòa án ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đóng băng số cổ phiếu có tổng trị giá hơn 15,9 triệu nhân dân tệ (gần 58 tỉ đồng), trong vòng 3 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Triệu Vy Tiểu Yến Tử trung quốc qua đời tin đồn Hoàn Châu cách cách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận