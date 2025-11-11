Triệu Vy 'đáp trả' tin đồn qua đời vì ung thư

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi cuối tuần, Triệu Vy đăng loạt ảnh ngao du sơn thủy lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ đầy hàm ý: "Khi bạn đi trên hành trình, thực ra bạn cũng đang ở đích đến rồi". Trong một bức ảnh hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện, sao phim Hoàn Châu cách cách ăn mặc giản dị, bình lặng tận hưởng khung cảnh nơi mặt nước và bầu trời xanh tưởng chừng giao nhau.

Bên dưới mục bình luận, nhiều khán giả hỏi thăm nàng "Tiểu Yến Tử", nhận xét nữ diễn viên có tinh thần tốt, gương mặt đầy đặn hơn so với lần xuất hiện trước đó. Không ít người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại sao phim Họa bì, dù là với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên.

Dòng trạng thái của Triệu Vy sau nhiều tháng "mất hút" cũng gián tiếp bác bỏ tin đồn cô qua đời vì ung thư dạ dày. Theo HK01, thông tin này râm ran từ tháng 5.2025 khiến nhiều người hoang mang song trên thực tế, nhân vật trong câu chuyện chỉ là một người trùng tên với minh tinh 7X. Sức khỏe của nghệ sĩ cũng là chủ đề được quan tâm khi cô bị phát hiện có một cục u bất thường trên cánh tay vài năm trước.

Triệu Vy sau khi 'bốc hơi' khỏi showbiz

Triệu Vy đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực kể từ khi gặp sóng gió ẢNH: INSTAGRAM NV

Kể từ khi biến mất khỏi showbiz, nữ diễn viên nhiều lần vướng tin đồn thất thiệt, bị đăng bài công kích. Năm ngoái, cô thậm chí vướng tin tự tử. Giữa những lời bàn tán, ngôi sao đình đám một thời chọn cách im lặng. Lần hiếm hoi cô công khai lên tiếng về chuyện riêng tư là vào cuối năm 2024, khi cô chính thức xác nhận mình và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn từ nhiều năm trước, không còn liên quan đến những sự việc xoay quanh chồng cũ.

Từ tháng 8.2021, Triệu Vy gặp sóng gió, được cho là bị "phong sát ngầm" mà không rõ lý do, còn cơ quan chức năng không lên tiếng về sự biến mất đột ngột của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà. Trên trang cá nhân, cô hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bình yên, du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ đồng thời chia sẻ những điều bản thân nghiền ngẫm.

Rời hào quang showbiz, Triệu Vy sống kín tiếng, dành thời gian tận hưởng cuộc sống đời thường ẢNH: WEIBO NV

Theo Sina, không chỉ sự nghiệp bị đóng băng, đế chế kinh doanh của Triệu Vy cũng bị thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Dữ liệu trên Tianyancha cho thấy sao phim Tân dòng sông ly biệt liên kết với 16 công ty trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, giải trí, dịch vụ, bán lẻ..., trong đó 10 công ty vẫn đang hoạt động. Nữ diễn viên 49 tuổi giữ vai trò là cổ đông hoặc giám đốc tại các công ty này. Hồi tháng 8, truyền thông Trung Quốc đưa tin "Én nhỏ" bị tòa án ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đóng băng số cổ phiếu có tổng trị giá hơn 15,9 triệu nhân dân tệ (gần 58 tỉ đồng), trong vòng 3 năm.