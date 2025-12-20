Cô gái xinh như hoa hậu tiết lộ hôn nhân với chồng hơn 20 tuổi

Tuyết Ngân chia sẻ chuyện tình yêu, hôn nhân trên sóng Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Vợ chồng son tập 642 với sự dẫn dắt của NSND Hồng Vân và Quốc Thuận, mang đến câu chuyện hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc của cặp vợ chồng Vũ Trung Thành (52 tuổi, kinh doanh trầm hương) và Phạm Thị Tuyết Ngân (32 tuổi, kinh doanh thời trang), hiện sinh sống tại Hà Nội.

Cô gái được mai mối, gọi đối phương bằng 'chú' vì hơn 20 tuổi

Chia sẻ tại chương trình, Trung Thành cho biết cách đây 15 năm, anh được người quen mai mối với Tuyết Ngân. Thời điểm đó, anh xác định tìm người yêu để lấy làm vợ. Khi gặp cô gái xinh đẹp kém mình 20 tuổi, anh không khỏi bất ngờ.

"Tôi từng quen nhiều cô gái nhưng càng quen càng thấy không hợp. Tôi muốn tìm một người xinh đẹp, trong sáng và chân thật. Lần đầu gặp Ngân, tôi rất ngỡ ngàng vì cô ấy bé quá, như con nít. Tôi còn tự hỏi như thế này thì có thể làm vợ được không và nghĩ chắc cũng chỉ 'đuổi hoa bắt bướm' chứ khó xác định được với cô này", Trung Thành nhớ lại.

Tuyết Ngân hài hước tiết lộ đã gọi Trung Thành bằng "chú" trong lần gặp đầu tiên Ảnh: Chụp màn hình

Về phía mình, Tuyết Ngân thừa nhận dù đã biết trước Trung Thành hơn nhiều tuổi, chững chạc, nhưng khi gặp mặt, cô vẫn khá bất ngờ. Theo phản xạ tự nhiên, cô thậm chí còn gọi là "chú". Tuyết Ngân kể: "Khi đó tôi còn trẻ, đang học lớp 12, thích ăn quán vỉa hè, còn anh thì dẫn tôi vào nhà hàng". Sau buổi gặp đầu tiên, cô thẳng thắn chia sẻ với người bạn đã mai mối rằng "không phải gu, không yêu được chú này đâu".

Bản thân Trung Thành cũng có những lấn cấn riêng khi nhận thấy cô gái được mai mối quá trẻ và nhỏ nhắn so với hình dung ban đầu. Tuy nhiên, một sự trùng hợp đã khiến hai người có thêm cơ hội gặp gỡ khi công ty anh làm việc lại gần trường học của Tuyết Ngân. Mỗi lần đi ngang qua, anh lại nhớ đến cô gái kém mình 20 tuổi và chủ động nhắn tin rủ đi ăn trưa, cô vui vẻ nhận lời và đôi bên có cơ hội tìm hiểu.

Càng tìm hiểu, Trung Thành càng nhận ra những điểm tốt đẹp ở cô gái trẻ. Theo anh, Tuyết Ngân chân thật, không đòi hỏi vật chất, dù còn trẻ nhưng cô có cách nói chuyện lại chín chắn, sâu sắc. "Cô ấy trẻ nhưng khi yêu rất trưởng thành, không ghen tuông vô cớ, mè nheo hay đỏng đảnh. Chính điều đó khiến tôi rất trân trọng", anh chia sẻ.

Còn với Tuyết Ngân, cô cho biết so với những người đang theo đuổi mình lúc đó, "chú Thành" là người từ tốn nhất. "Người khác tặng hoa, sô cô la, bánh, gấu bông, còn chú ấy lại tặng bào ngư, nhân sâm, vi cá… Tôi không hiểu sao lại tặng những món quà lạ như thế", cô kể. Tiếp lời, người chồng hài hước cho biết vì thấy cô quá bé nên muốn bồi bổ để "cao lớn, phổng phao lên rồi cưới về làm vợ".

Tuyết Ngân tiết lộ Trung Thành là mối tình đầu của mình dù từng nghĩ sẽ không thể yêu anh Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình hẹn hò, Tuyết Ngân từng phát hiện Trung Thành liên lạc với người yêu cũ. Cô lập tức dứt khoát chia tay và vào TP.HCM ở nhờ nhà anh trai suốt hai tháng. Sau đó, Trung Thành tìm cách liên lạc, xin lỗi và làm hòa. Cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, Tuyết Ngân quyết định tha thứ và quay lại.

Vợ kiên quyết đòi ly hôn khiến chồng vội thay đổi bản thân

Vượt qua khoảng cách tuổi tác, cả hai quyết định đi đến hôn nhân khi Tuyết Ngân chỉ mới 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất. Sau khi kết hôn, cô tạm gác việc học để sinh con đầu lòng. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Tuyết Ngân tâm sự có thời điểm, Trung Thành ham vui cùng bạn bè, cho rằng chỉ cần lo kinh tế đầy đủ là đã hoàn thành trách nhiệm của người chồng. Trong khi đó, Tuyết Ngân cho biết cô vừa chăm con, vừa đi học lại đại học nên mong muốn nhiều hơn sự quan tâm, sẻ chia trong gia đình. Đã có lúc, cô từng nghĩ đến chuyện bỏ chồng nhưng thấy bản thân còn phụ thuộc kinh tế, lại không muốn làm khổ bố mẹ nên ráng nhịn.

Sau khi ra trường, Tuyết Ngân đi làm, có kinh tế riêng, có thể tự lo cho bản thân và con cái. Lúc này, cô thẳng thắn yêu cầu chồng phải lựa chọn giữa gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Đỉnh điểm là lúc Tuyết Ngân kiên quyết đòi ly hôn, trả lại toàn bộ tiền và sẵn sàng ra đi. Sự cứng rắn của vợ khiến Trung Thành lo sợ, bắt đầu nhìn lại chính mình. Từ đó, anh dần thay đổi, hướng về gia đình. Sau hơn một năm thử thách, họ xây dựng lại niềm tin vào hôn nhân và có thêm con thứ hai.

Trung Thành từng nghĩ rằng vợ sẽ không thể bỏ được mình, nên khi cô kiên quyết đòi ly hôn khiến anh lo sợ Ảnh: Chụp màn hình

Sau 13 năm chung sống, cặp vợ chồng hiện có 3 người con. Khi nhắc đến chồng, Tuyết Ngân bộc bạch: "Anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, tôi chỉ mong anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn, bình ổn cảm xúc để xử lý mọi việc một cách hợp lý". Về phần mình, Trung Thành bày tỏ trong mắt anh, Tuyết Ngân là người vợ, người mẹ quá hoàn hảo. Điều anh mong muốn nhất là vợ có thể giảm bớt công việc, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe bản thân.