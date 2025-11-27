Sức khỏe của Lê Giang sau vụ bị teo chân, ngừng đi diễn

Chia sẻ với Thanh Niên, quản lý của Lê Giang cho biết thời gian qua, nữ nghệ sĩ được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, đau lan xuống thần kinh tọa, khiến chân tê buốt và yếu dần. Tình trạng bệnh kéo dài không chỉ gây đau mà còn khiến cơ chân có dấu hiệu teo, ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng di chuyển của diễn viên Nhà bà Nữ. "Hiện chị đi lại khá khó khăn. Tuy nhiên, sau khi tới Cần Thơ để điều trị, tình hình sức khỏe của chị cải thiện hơn", người đại diện nói.

Vừa qua, Lê Giang đã đăng tải video chia sẻ tình hình sức khỏe khiến dân mạng chú ý. Với tình hình sức khỏe hiện tại, sao phim Nhà bà Nữ phải tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật ẢNH: FBNV

Nói thêm, phía này cho biết hiện nữ nghệ sĩ phải hạn chế đứng lâu, tránh vận động mạnh và tuân thủ phác đồ điều trị gồm vật lý trị liệu, châm cứu và nghỉ ngơi hoàn toàn. Vì vậy, cô buộc phải tạm gác toàn bộ lịch trình ghi hình, tham gia gameshow hay các dự án phim ảnh. Chương trình gần đây nhất cô xuất hiện là AI là ai?, gây thích thú khi làm phiên bản song trùng của ca sĩ Thanh Lam.

Dù gặp vấn đề sức khỏe, Lê Giang vẫn cố giữ tinh thần lạc quan. Quản lý chia sẻ: "Chị giữ tinh thần thoải mái vì còn phải chăm mẹ đang bị tai biến. Dù bệnh, chị vẫn cố gắng tự xoay xở, tự làm các sinh hoạt cá nhân". Lê Giang dành phần lớn thời gian ở nhà để vừa điều trị vừa chăm sóc mẹ, với sự hỗ trợ của cô giúp việc. Hai con là Lê Lộc và Duy Phước cũng thường xuyên lui tới để thăm hỏi và đồng hành với nữ nghệ sĩ.

Về kế hoạch công việc, quản lý xác nhận từ nay đến cuối năm, Lê Giang chưa có dự định trở lại với các dự án phim ảnh hay chương trình giải trí đòi hỏi vận động. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn sẵn sàng tham gia những hoạt động nhẹ nhàng hơn. "Nếu là talkshow, phỏng vấn hoặc chương trình không yêu cầu di chuyển nhiều thì chị vẫn có thể tham gia. Nhưng tất cả còn tùy vào tiến triển điều trị", quản lý thông tin.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga, góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Cô dâu hào môn, Bố già, Nhà bà Nữ... Việc nữ nghệ sĩ tạm ngưng hoạt động khiến nhiều khán giả lo lắng, song bản thân Lê Giang cho biết muốn tranh thủ giai đoạn này để nghỉ ngơi đúng nghĩa, phục hồi sức khỏe trước khi trở lại với nghệ thuật.