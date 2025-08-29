Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc lên tiếng khi bị nói ‘hết thời’

Hải Duy
Hải Duy
29/08/2025 19:30 GMT+7

Trong buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, nghệ sĩ Lê Giang bức xúc lên tiếng khi có nhiều bình luận tiêu cực nói cô là 'diễn viên hết thời'.

Vừa qua, nghệ sĩ Lê Giang đã có buổi livestream trò chuyện cùng khán giả trên trang cá nhân. Tuy nhiên, buổi giao lưu nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí xúc phạm cho rằng cô là “diễn viên hết thời”.

Lê Giang bức xúc vì bị nói 'hết thời'

Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc lên tiếng khi bị nói ‘hết thời’ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc khi nhiều bình luận xúc phạm xuất hiện trong buổi livestream

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trước những lời lẽ kém duyên, nữ nghệ sĩ không giấu được sự bức xúc. Lê Giang thẳng thắn phản hồi: “Tôi vẫn chưa hết thời đâu, tôi vẫn còn duyên lắm. Nếu hết thời thì tôi sẽ không còn được mời đóng phim cho mọi người xem. Xin đừng nặng lời với tôi như vậy, tôi thật sự buồn và cảm thấy bị xúc phạm”.

Đáng chú ý, nhiều bình luận mang tính công kích, thậm chí dùng lời lẽ thô tục lại đến từ những tài khoản còn rất trẻ. Điều này khiến nữ nghệ sĩ càng thêm chạnh lòng, bởi theo cô, thay vì khích lệ hay góp ý mang tính xây dựng, một bộ phận khán giả trẻ lại chọn cách dùng ngôn từ gây tổn thương.

Song song đó, nhiều khán giả cũng để lại bình luận động viên, cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1972 đã cống hiến nhiều năm cho nghệ thuật, gắn liền với hàng loạt vai diễn ấn tượng ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Hình ảnh của cô đặc biệt gây chú ý trong các tác phẩm ăn khách gần đây như Bố già, Nhà bà Nữ, Làm giàu với ma, Cô dâu hào môn...

Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc lên tiếng khi bị nói ‘hết thời’ - Ảnh 2.

Những năm gần đây, Lê Giang tích cực xuất hiện trước khán giả qua những tác phẩm điện ảnh ăn khách

Ảnh: FBNV

Trước đó, đạo diễn Trấn Thành công bố cho ra mắt dự án điện ảnh mới Thỏ ơi vào dịp Tết Bính Ngọ cũng khiến dư luận đặt dấu hỏi. Nếu như ở Bộ tứ báo thủ, Lê Giang từng góp mặt thì trong dự án lần này lại không có sự xuất hiện của cô. Nhiều đồn đoán cho rằng mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ và Trấn Thành không còn thân thiết. Trước tin đồn này, Lê Giang đã chính thức lên tiếng làm rõ: “Năm nay tôi không đóng phim. Đơn giản, nếu cảm thấy hợp với vai diễn thì tôi nhận, còn đạo diễn thấy hợp thì mới mời. Không có chuyện cạch mặt gì hết cả”.

Nhiều năm qua, Lê Giang là gương mặt quen thuộc trong các dự án nghệ thuật của Trấn Thành. Nữ nghệ sĩ không chỉ góp mặt trong phim điện ảnh mà còn xuất hiện trong nhiều gameshow, tạo nên dấu ấn riêng với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và hài hước. Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, đồng thời giữ được tình cảm của đông đảo công chúng.

Tin liên quan

Lê Giang: Các con không muốn tôi lấy chồng nữa

Lê Giang: Các con không muốn tôi lấy chồng nữa

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lê Giang tâm sự cô không còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nữ diễn viên tiết lộ các con cũng chỉ mong mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc và khuyên cô không nên lập gia đình nữa.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Giang Nghệ sĩ Lê Giang hết thời showbiz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận