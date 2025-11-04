Lê Giang 'sốc' khi bị bản sao 'đuổi' về trên truyền hình

Ở tập phát sóng mới nhất của AI là ai?, chương trình do Trấn Thành dẫn dắt gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời hài hước gồm Lê Giang, Huỳnh Lập, Quang Trung, Lê Nhân và Quỳnh Lý. Sự kết hợp này mang đến hàng loạt màn tung hứng duyên dáng, "bóc phốt" vui nhộn cùng phần đoán "song trùng" AI.

Ngay ở vòng đầu tiên, bản sao của nghệ sĩ Lê Giang xuất hiện đã khiến cả trường quay bật cười. Với gương mặt, giọng nói và điệu cười thương hiệu giống hệt chính chủ, "song trùng" khiến Lê Giang đứng hình vài giây vì quá giống mình. Để xác định AI là ai, dàn khách mời lần lượt đặt câu hỏi nhằm kiểm tra mức độ thấu hiểu giữa bản sao và chính chủ. Từ đó, hàng loạt câu chuyện hậu trường của Lê Giang và các đồng nghiệp lần lượt được tiết lộ, mang đến không khí rộn ràng cho trường quay.

Khán giả bất ngờ vì độ giống của song trùng Lê Giang Ảnh: NSX

Bản sao thể hiện vốn hiểu biết đáng nể khi biết Lê Giang vừa từ Úc về, thường tặng nước hoa cho đồng nghiệp, thậm chí tiết lộ Trấn Thành thích ăn bún mắm, "phốt" Quang Trung hay đi trễ và Quỳnh Lý thì "thay bồ như thay áo". Đặc biệt, cô còn hát lại một đoạn ca khúc Con gái của mẹ và diễn trích đoạn trong phim Nhà bà Nữ, đây là hai dấu ấn quen thuộc gắn liền với tên tuổi Lê Giang.

Tuy nhiên, bản sao ảo này cũng để lộ không ít sơ hở khi không nhớ ngày sinh và tên thật của các con nữ nghệ sĩ. Mỗi lần "bí", bản sao lại khéo léo "chữa cháy" bằng những câu đáp vừa duyên dáng vừa "láu cá", khiến khách mời bật cười. Cao trào nhất là khi bản sao bất ngờ tuyên bố "chị Giang thật nên về nghỉ đi, để tôi làm khách mời tiếp cho vui", khiến cả trường quay vỡ òa còn Lê Giang thì chỉ biết ngơ ngác cười trừ.

Bản sao Lê Giang là ai?

Diễn viên Trà Ngọc chính là song trùng của khách mời Lê Giang Ảnh: NSX

Sau màn hỏi đáp, dàn nghệ sĩ khách mời đã đưa ra suy đoán của mình. Hàng loạt cái tên được đề xuất như Lê Lộc, Lộ Lộ, Lê Trang, Ngọc Hoa, Kim Nhã... Cuối cùng, năm nghệ sĩ điều chốt đáp án là diễn viên Trà Ngọc. Kết quả đúng như dự đoán, phía sau "bản sao AI" của Lê Giang là diễn viên Trà Ngọc.

Trà Ngọc là đồng nghiệp thân thiết và hiện đảm nhận vai con gái của nữ nghệ sĩ trong một dự án phim dài hơn 70 tập, Trà Ngọc thể hiện trọn vẹn thần thái, giọng nói và biểu cảm quen thuộc của "mẹ Giang", khiến chính chủ vừa bất ngờ vừa thích thú. Dù phải hóa thân thành "bản sao" của Lê Giang, cô vẫn giữ được nét duyên dáng và lối hài hước đặc trưng của mình, giúp dàn khách mời nhanh chóng nhận ra danh tính thật.

Song trùng của diễn viên Huỳnh Lập mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi nhiều mảng miếng hài duyên dáng Ảnh: NSX

Ở vòng tiếp theo, "song trùng" của diễn viên Huỳnh Lập cũng mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Người đứng sau bản sao AI là diễn viên Hữu Đằng, với gương mặt và phong thái có nhiều nét tương đồng cùng cách nói chuyện duyên dáng, hóm hỉnh. Anh khéo léo tái hiện biểu cảm và lối ứng xử đặc trưng của Huỳnh Lập, tạo nên màn đối đáp đầy ăn ý cùng MC Trấn Thành và các khách mời.

Trong phần giao lưu, Hữu Đằng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi từng cùng Huỳnh Lập tham gia một cuộc thi hài thuở mới vào nghề, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi cho biết Huỳnh Lập luôn là người đồng hành, thường mời anh góp mặt trong các dự án phù hợp.