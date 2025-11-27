Ở tuổi mãn kinh, hệ trục nội tiết - sinh dục giảm hoạt động, dẫn đến mất cân bằng estrogen, progesterone và testosterone gây ra những thay đổi lớn về thể chất lẫn tâm lý. Theo thống kê, hơn 60% phụ nữ bước vào tiền mãn kinh - mãn kinh gặp rối loạn giấc ngủ, bốc hỏa, khô hạn và suy giảm chất lượng sống. Không ít chị em bị giảm tập trung trong công việc, rối loạn cảm xúc, thậm chí trầm cảm do những biến động nội tiết diễn ra âm thầm nhưng dữ dội. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm nếu không được phát hiện và xử trí đúng.

20 giờ thứ năm, ngày 27.11.2025, các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề: Tiền mãn kinh, mãn kinh & Hội chứng niệu dục tuổi mãn kinh: Từ khám - điều trị đến chăm sóc lâu dài

