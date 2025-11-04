Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSND Hồng Vân, Tuyền Mập đến mừng Hoàng Mập đón loạt tin vui ở tuổi 54

Thạch Anh
Thạch Anh
04/11/2025 07:52 GMT+7

Nghệ sĩ Hoàng Mập vừa tổ chức buổi gặp gỡ thân mật nhân dịp đón tuổi mới, đồng thời ra mắt 2 dự án phim truyền hình. Nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, NSND Trịnh Kim Chi, Việt Hương, Tuyền Mập... dành thời gian đến chúc mừng anh.

Nghệ sĩ Hoàng Mập tổ chức sự kiện mang tên Hồi xuân, là dịp để anh gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và giới thiệu những dự án mới. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu mốc khi nam diễn viên bước sang tuổi 54 với sự thay đổi về ngoại hình và hoàn thành chương trình thạc sĩ.

NSND Hồng Vân, Tuyền Mập đến mừng Hoàng Mập ra phim mới - Ảnh 1.

Hoàng Mập xuất hiện với ngoại hình thon thả hơn sau khi giảm cân. Theo tiết lộ, nam diễn viên đã giảm hơn 52kg

Ảnh: NVCC

Trong chương trình, anh xúc động khi nhìn lại hành trình từ diễn viên hài duyên dáng, tròn trịa đến hình ảnh cải thiện vóc dáng, gọn gàng và năng lượng hơn. Theo tiết lộ sau quãng thời gian nỗ lực, cân nặng đã có sự thay đổi khi giảm xuống 52kg. “Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà là sinh nhật của một hành trình của sức khỏe, của đam mê và của tri thức”, anh nói.

Ngay trong sự kiện, nghệ sĩ Hoàng Mập đã chính thức công bố hai dự án phim mới là Mật ngọt tựa khói sương (phát sóng trên YouTube SCTV) và Trà ma nữ (phát sóng trên kênh SCTV14). Với anh đây là những dự án tâm huyết, quy tụ dàn diễn viên như NSND Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Thảo Trang, Khánh Trinh…

- Ảnh 2.

Ngoài các thành tựu trong nghề, Hoàng Mập còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên vợ và các con. Nam nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng, song luôn khẳng định người bạn đời hỗ trợ, giúp anh toàn tâm toàn ý cho những quyết định của mình

Ảnh: NVCC

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Hoàng Mập vẫn nỗ lực duy trì việc học. Với anh, đây là cách giúp bản thân có thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức mới mà còn là tấm gương cho các con của mình. Sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, Hoàng Mập không chọn dừng lại. Thay vào đó, nam nghệ sĩ quyết định theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ vì quan niệm: “Học chưa bao giờ là đủ và cũng chẳng bao giờ là muộn cả”.

Dàn sao đến chúc mừng Hoàng Mập

- Ảnh 3.

NSND Hồng Vân ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng thon thả. Ngoài tất bật cho sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ còn hoạt động sôi nổi trong phim ảnh. Sắp tới, phim Cưới vợ cho cha có sự góp mặt của "bà bầu sân khấu" sẽ ra rạp

Ảnh: NVCC

- Ảnh 4.

Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Hoàng Mập nên sắp xếp thời gian đến chúc mừng. Gần đây nữ nghệ sĩ có thêm vai diễn mới trong Cục vàng của ngoại

Ảnh: NVCC

- Ảnh 5.

Tuyền Mập chụp ảnh cùng Khánh Trinh (con gái Hoàng Mập) và nghệ sĩ Việt Hương. Họ đều là những gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình do công ty Hoàng Mập sản xuất

Ảnh: NVCC

- Ảnh 6.

Thảo Trang (váy đen) và chồng kém tuổi (áo xanh) từng góp mặt trong nhiều dự án phim của nghệ sĩ Hoàng Mập. Vì vậy, trong ngày vui của đàn anh, cả hai có mặt để chúc mừng

Ảnh: NVCC

- Ảnh 7.

Trịnh Kim Chi góp mặt trong 2 dự án phim mới của nghệ sĩ Hoàng Mập. Không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Gần đây cả hai nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Ảnh: NVCC

- Ảnh 8.

Phan Thị Mơ ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ trẻ trung. Tại sự kiện, cô chọn chiếc váy đơn giản nhưng toát lên vẻ quyến rũ. Sau thành tích ở cuộc thi nhan sắc, người đẹp cũng thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất

Ảnh: NVCC

