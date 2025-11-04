NSND Hồng Vân, Tuyền Mập đến mừng Hoàng Mập đón loạt tin vui ở tuổi 54

Nghệ sĩ Hoàng Mập vừa tổ chức buổi gặp gỡ thân mật nhân dịp đón tuổi mới, đồng thời ra mắt 2 dự án phim truyền hình. Nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, NSND Trịnh Kim Chi, Việt Hương, Tuyền Mập... dành thời gian đến chúc mừng anh.
Nghệ sĩ Hoàng Mập tổ chức sự kiện mang tên Hồi xuân, là dịp để anh gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và giới thiệu những dự án mới. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu mốc khi nam diễn viên bước sang tuổi 54 với sự thay đổi về ngoại hình và hoàn thành chương trình thạc sĩ.
Trong chương trình, anh xúc động khi nhìn lại hành trình từ diễn viên hài duyên dáng, tròn trịa đến hình ảnh cải thiện vóc dáng, gọn gàng và năng lượng hơn. Theo tiết lộ sau quãng thời gian nỗ lực, cân nặng đã có sự thay đổi khi giảm xuống 52kg. “Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà là sinh nhật của một hành trình của sức khỏe, của đam mê và của tri thức”, anh nói.
Ngay trong sự kiện, nghệ sĩ Hoàng Mập đã chính thức công bố hai dự án phim mới là Mật ngọt tựa khói sương (phát sóng trên YouTube SCTV) và Trà ma nữ (phát sóng trên kênh SCTV14). Với anh đây là những dự án tâm huyết, quy tụ dàn diễn viên như NSND Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Thảo Trang, Khánh Trinh…
Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Hoàng Mập vẫn nỗ lực duy trì việc học. Với anh, đây là cách giúp bản thân có thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức mới mà còn là tấm gương cho các con của mình. Sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, Hoàng Mập không chọn dừng lại. Thay vào đó, nam nghệ sĩ quyết định theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ vì quan niệm: “Học chưa bao giờ là đủ và cũng chẳng bao giờ là muộn cả”.
