Ngoại hình khác lạ của Hoàng Mập sau khi giảm 52 kg

Mới đây, những hình ảnh của nghệ sĩ Hoàng Mập được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Có thể thấy, ngoại hình nam diễn viên đã có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Được biết trong một năm qua, sao nam 7X bước vào quá trình giảm cân, nhằm cải thiện chỉ số sức khỏe giảm các bệnh như đái tháo đường, huyết áp, tim mạch và các bệnh xương khớp.

Ngoại hình và sức khỏe Hoàng Mập cải thiện rõ rệt sau khi giảm cân ẢNH: NVCC

Hành trình giảm cân của Hoàng Mập

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Mập bật mí anh giảm hơn 52 kg trong gần một năm, từ cân nặng 150 kg xuống còn 99 kg. Nam nghệ sĩ cho biết mục tiêu sử dụng phương pháp giảm mỡ nội tạng không chỉ nằm ở việc cải thiện vóc dáng mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sao phim Hoàng hạc lâu bày tỏ: “Đến thời điểm hiện tại tôi đã cải thiện về mức bình thường các chỉ số như mỡ máu, đường huyết, huyết áp, đồng thời duy trì kết quả bền vững, không gây hại cho sức khỏe”.

Trong hành trình giảm cân, điều khiến Hoàng Mập thấy khó khăn nhất là việc thay đổi thói quen. Nam diễn viên thừa nhận trước đây bản thân ăn uống vô tội vạ, không kiểm soát. Song ở hiện tại, anh chọn ăn uống, nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hành trình này giúp diễn viên 7X bỏ đi những thói quen gây hại cho sức khỏe trước đó và hình thành lối sống khoa học hơn. “Mình phải có đủ ý chí mới thực hiện được”, anh bày tỏ.

Hoàng Mập nói anh nhận được sự đồng hành của gia đình trong "cuộc chiến giảm cân" ẢNH: FBNV

Lý do khiến sao nam 7X quyết định giảm cân, thay đổi ngoại hình đã gắn với mình mấy chục năm là vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, Hoàng Mập không khỏi đắn đo khi bác sĩ cảnh báo về tình trạng mỡ máu, huyết áp và đường khá cao. Điều này làm nam diễn viên thường xuyên cảm thấy choáng, ngủ khó vào buổi tối. Sau khi suy nghĩ, Hoàng Mập quyết tâm thay đổi vì: “Tôi không thể nào để những người yêu thương như vợ con, bạn bè lo lắng cho mình. Tôi quyết định giảm cân không phải vì đẹp mà vì sức khỏe của mình trước tiên”.

Sự thay đổi lần này khiến nhiều khán giả yêu thương Hoàng Mập bất ngờ. Anh kể khi đi quay phim tại Vĩnh Hy, một số người hâm mộ hay tin liền đến xem. Tuy nhiên họ lại không nhận ra anh vì màn “lột xác” này. “Cuộc sống của tôi thoải mái, khỏe và vui vẻ hơn sau khi giảm cân. Trong đó, tỷ lệ đường cũng xuống nhiều. Được cái này sẽ mất cái kia, nếu khán giả không còn nhớ đến cái tên Hoàng Mập nữa, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến một nghệ danh khác, như Hoàng Thần Tài chẳng hạn”, sao phim Hoàng hạc lâu tâm sự thêm.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Mập chụp cùng NSND Trịnh Kim Chi ẢNH: NVCC

Hoàng Mập bày tỏ niềm vui khi quyết định cải thiện ngoại hình của anh nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Thậm chí, vợ và các con đóng góp phần công sức trong việc giúp anh giảm hơn 52 kg. Sao nam kể: “Trong cuộc chiến giảm cân này, không chỉ tôi mà 2 con gái cũng giảm theo. Chẳng hạn như với những món ăn ảnh hưởng đến quá trình giảm cân như sầu riêng, chè… gia đình tôi hạn chế mang về nhà. Mọi người nghĩ rằng nếu để tủ lạnh thì sẽ làm tôi không kìm lòng được”.

Quãng thời gian nghiêm khắc với bản thân giúp Hoàng Mập có ngoại hình thon gọn hơn ở hiện tại. Nhờ vậy, cuộc sống của anh cũng thoải mái, vui vẻ hơn khi tỷ lệ mỡ máu, đường cũng cải thiện. Song diễn viên 7X nói bản thân cũng phải đối diện với những lời bàn tán của mọi người. Anh chia sẻ: “Nhiều người không biết thì nghĩ tôi bệnh gì nên mới ốm nhanh vậy, thậm chí có những tin tức nặng nề hơn. Bây giờ nghe những tin như vậy, tôi thấy bình thường. Mình không thể cãi tay đôi được vì trăm người thương cũng có người ghét nên tôi chỉ cười cho qua”.