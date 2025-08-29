Ngoại hình 'gây sốt' trước khi giảm cân của nam chính phim ‘Mưa đỏ’

Nam diễn viên sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, đã có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 116.000 lượt theo dõi, Phương Nam thường xuyên chia sẻ hình ảnh rắn rỏi, phong độ cùng hành trình tập luyện thể hình khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.



Ngoại hình 'gây sốt' của diễn viên Phương Nam

Hình ảnh đời thường trước khi giảm cân của Phương Nam được khán giả chú ý ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, để hóa thân vào nhân vật đồng chí Tạ - tiểu đội trưởng đội 1 trong bối cảnh thành cổ Quảng Trị năm 1972, Phương Nam buộc phải thay đổi hoàn toàn ngoại hình. Từ mức cân nặng 78 kg với thân hình cơ bắp, anh kiên trì giảm 15 kg trong vòng 3 tháng, xuống còn 63 kg. Hình thể săn chắc ngày nào nhường chỗ cho vóc dáng khẳng khiu, thậm chí có lúc lộ rõ xương sườn, xương ức.

Để đạt được sự thay đổi này, Phương Nam kết hợp nhiều phương pháp rèn luyện khắc nghiệt. Ngoài chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, anh còn kiên trì leo bộ 39 tầng chung cư mỗi ngày thay vì đi thang máy. Nhờ chế độ tập cardio liên tục, nam diễn viên giảm 12 kg chỉ trong 2 tháng đầu tiên, trước khi hoàn tất hành trình siết cân để nhập vai.

Tạo hình nhân vật Tạ của diễn viên Phương Nam trong Mưa đỏ ẢNH: FBNV

Sự hy sinh cho vai diễn giúp Phương Nam mang đến hình ảnh người lính nông dân mộc mạc, khắc khổ đúng tinh thần nhân vật. Tạ trong phim là người học thức không cao, gắn bó ruộng đồng, thân hình thô kệch, gương mặt rắn rỏi nhưng giàu lòng yêu nước, bản lĩnh và kinh nghiệm chiến đấu. Anh xuất hiện với vẻ ngoài khó gần, mái tóc thưa rụng, làn da sạm đen, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh điển trai, phong độ ngoài đời.

Chia sẻ về sự lột xác, Phương Nam cho biết việc giảm cân không chỉ là thử thách thể lực mà còn là cách để anh hiểu, cảm nhận rõ hơn tinh thần hy sinh, thiếu thốn của những người lính thời chiến. Đây cũng là vai diễn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Ngoài Phương Nam, Mưa đỏ còn quy tụ dàn diễn viên trẻ như Steven Nguyễn, Nhật Hoàng, Lương Gia Huy, Đình Khang, Hạ Anh… Bộ phim mang đến nhiều cảm xúc khi tái hiện cuộc chiến khốc liệt nơi Thành cổ Quảng Trị.

