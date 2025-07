'Hot girl EILTS' Tâm Thảo, con gái Hoàng Mập hoàn thành khóa 'Ươm mầm tài năng'

Học viên lớp nâng cao của chương trình Ươm mầm tài năng Ảnh: BTC

Ngoài việc giới thiệu những dự án của nhà làm phim Việt Nam và trong khu vực, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 (DANAFF III) còn hướng đến việc đào tạo những tài năng điện ảnh trẻ thông qua DANAFF’s Talent. Sáng kiến này bao gồm lớp học Ươm mầm tài năng vốn đã thành công từ 2 kỳ trước, Vườn ươm dự án lần đầu được áp dụng tại mùa liên hoan phim này và Master Class cho các nhà làm phim.

Sau những ngày hoạt động sôi nổi, tối 4.7, lễ bế mạc DANAFF’s Talent diễn ra tại Đà Nẵng với sự góp mặt của tiến sĩ Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, ông Kim Dong-ho - “cha đẻ” Liên hoan phim Busan… cùng các nghệ sĩ Chiều Xuân, Tú Oanh, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Phan Đăng Di… và nhiều học viên, nhà làm phim trẻ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện bế mạc Ảnh: BTC

Nhiều gương mặt quen tại Ươm mầm tài năng

Tại sự kiện, dàn học viên chính thức tốt nghiệp lớp học Ươm mầm tài năng do những giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hướng dẫn. Đây là hoạt động giúp các tài năng trẻ có cơ hội được trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện hơn và có những đóng góp tích cực cho điện ảnh nước nhà.

Chương trình cho thấy sức hút khi có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng. Trong đó, lớp cơ bản có diễn viên Trần Phong từng gây chú ý với vai Dũng trong Mắt biếc hay Hoàng Như Mỹ từng tham gia The Face Vietnam 2018. Còn ở lớp nâng cao có sự góp mặt của Khánh Trinh (con gái nghệ sĩ Hoàng Mập) hay Trâm Anh - diễn viên phim Lật mặt 7: Một điều ước, hot girl Nguyễn Lâm Thảo Tâm, diễn viên Nhật Hoàng từng tham gia phim Ngày xưa có một chuyện tình…

The Young Theorist’s Club thắng giải Mylab cho dự án arthouse thuộc khuôn khổ Vườn ươm dự án Ảnh: BTC

Trong khi đó, Vườn ươm dự án không chỉ giúp phát triển, hỗ trợ những tài năng trẻ châu Á mà còn là một không gian học hỏi, giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim và các nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành đang tìm kiếm những dự án triển vọng.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố giải Mylab của dự án arthouse được trao cho The Young Theorist’s Club (Đạo diễn: Đàm Quang Trung, nhà sản xuất Vũ Hoàng Triều - đồng sản xuất Vương Quốc Anh). Trong khi đó, giải Dự án thể loại với giá trị 5.000 USD đến từ Hiệp hội Điện ảnh Mỹ được trao cho Flying Cows (Đạo diễn: Nguyễn Phạm Thành Đạt, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi). Giải thưởng Dự án Arthouse do Đại sứ quán Pháp trao tặng gọi tên Ghost of the Currents của đạo diễn Itt Patiparn Boontarig, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan và nhà sản xuất Napakarn Boontarig.

“Các dự án được trao giải do Cơ quan Điện ảnh quốc gia Pháp (CNC) hay Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) tài trợ sẽ thuận lợi để đi tiếp, đến 'gõ cửa' các quỹ hỗ trợ hay nhà đầu tư khác. Ngay tại Vườn ươm dự án cũng có một số đại diện quỹ hay chợ dự án quốc tế đến dự và có thể chọn dự án mà họ thích. Trong khi Nhà nước chưa lập được quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh thì Vườn ươm dự án có ích đối với các nhà làm phim trẻ”, tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.