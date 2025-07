Phim có 'mỹ nhân dao kéo' Kim Hye Eun tranh giải tại DANAFF

Lee Sang Hoon hạnh phúc khi tác phẩm tâm huyết được ra mắt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3. Nhà làm phim này sinh năm 1976, xuất thân là diễn viên, sau này chuyển hướng làm đạo diễn. Lee từng thực hiện các phim: Windmill, New Old Story, The Villagers…