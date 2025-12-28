U.23 Việt Nam bí ẩn trước giờ G, cơ hội cho Bùi Vĩ Hào...

Vĩ Hào hồi phục nhanh chóng đang là câu hỏi thú vị trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam thay đổi nhỏ nhưng quan trọng

Sau tấm HCV SEA Games 33, đội U.22 Việt Nam đã đổi tên thành U.23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự VCK giải U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt ra mục tiêu đi xa nhất có thể.

Muốn thế, trước tiên U.23 Việt Nam sẽ phải vượt qua vòng bảng, nơi chúng ta nằm chung bảng A được đánh giá là "khó lường" với chủ nhà cũng là ông lớn Ả Rập Xê Út, Jordan đang lột xác mạnh mẽ và bí ẩn đến từ Kyrgyzstan đã xếp trên cả Uzbekistan ở vòng loại.

Tin vui là tinh thần U.23 Việt Nam đang lên rất cao sau tấm HCV SEA Games 33. Mỗi cầu thủ đều đang rất tự tin và háo hức để bước ra biển lớn thử sức với những đối thủ hàng đầu châu lục.

U.23 Việt Nam ‘mổ băng’ từng đối thủ, đặt mục tiêu lớn ở đấu trường châu Á

Lê Phát trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Riêng HLV Kim Sang-sik đã có 2 sự thay đổi, bao gồm gọi trung vệ Lê Văn Hà có chiều cao rất tốt (1,84 m) để thế chỗ cho tài năng trẻ Tuấn Phong của CLB Thể Công Viettel bị chấn thương.

Kế đến, ông Kim cũng gọi trở lại tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người đã hồi phục nhanh sau chấn thương nhưng được cất cho SEA Games 33 để có đủ thời gian tìm lại trạng thái thể lực, cảm giác và tâm lý tốt nhất.

Bình luận viên Tạ Biên Cương đánh giá Vĩ Hào nếu sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á sẽ là sự bổ sung quan trọng, vì tốc độ và khả năng bứt tốc của anh sẽ rất có ích cho cách chơi phòng ngự chặt, chờ chuyển trạng thái nhanh phản công của U.23 Việt Nam.

Vĩ Hào sẽ cạnh tranh với ai?

HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc kỹ bài toán hàng công ảnh: Minh Tú

Nếu Văn Hà sẽ có cơ hội cao được giữ lại khi là phép phòng ngự dự phòng thay cho Tuấn Phong, thì trường hợp của Vĩ Hào sẽ khó đoán hơn, khi HLV Kim Sang-sik sẽ buộc phải loại bỏ một cái tên khác nếu muốn sử dụng anh.

Đến lúc này, U.23 Việt Nam đang sỡ hữu hàng công có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao, dẫn đầu là Đình Bắc, Văn Khang và Thanh Nhàn hay thấp hơn là Văn Thuận, Lê Viktor và tiếp theo là Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Lê Phát.

Nếu Đình Bắc là người có sức ảnh hưởng lớn nhất không phải bàn cãi, Văn Khang đem đến sự ổn định và cân bằng thì những cái tên như Ngọc Mỹ, Lê Phát và cả Quốc Việt sẽ cần phải chơi bùng nổ hơn.

Liệu Vĩ Hào sẽ kịp chiếm được lòng tin của HLV Kim Sang-sik? ảnh: Minh Tú

Trong số này, Lê Phát chưa được ra sân phút nào tại SEA Games 33 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vĩ Hào. Ở trận đấu nội bộ cuối cùng trước khi chốt danh sách dự SEA Games, Lê Phát đã chơi ấn tượng và được giữ lại.

Tuy nhiên, sự mờ nhạt của Lê Phát (người được xem là "của để dành" cho tương lai) ở SEA Games 33 cùng với việc U.23 Việt Nam sẽ cần những nhân tố tốc độ như Vĩ Hào cho những bài phản công, cơ hội của cả 2 đang trở nên khá cân bằng.

Dự kiến, câu trả lời sẽ có sau khi U.23 Việt Nam đá trận giao hữu với U.23 Syria ngày 30.12. Đó sẽ là lúc ông Kim đưa ra quyết định trước khi bước vào trận mở màn gặp U.23 Jordan đang tiến bộ nhanh chóng, không giấu diếm tham vọng ở VCK U.23 châu Á 2026 này.