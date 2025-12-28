Đình Bắc lần đầu tiên phát ngôn sau khi giành Quả bóng bạc Việt Nam, khiêm tốn và chân thành…

Đình Bắc nói gì về chênh lệch múi giờ?

Thông tin từ VFF cho biết, chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực.

"Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên anh em đều tập trung tối đa”, Đình Bắc cho biết.

Thầy Kim hướng dẫn U.23 Việt Nam tập tại Qatar

Đình Bắc vừa nhận tin vui lớn khi giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam Ảnh: VFF

Nói về việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ giữa Qatar và Việt Nam, Đình Bắc cho rằng đây là thử thách nhưng không phải trở ngại quá lớn. “Múi giờ lệch 4 tiếng khiến anh em có những thời điểm mệt mỏi, nhưng với cầu thủ chuyên nghiệp, toàn đội đang cố gắng điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý. Tất cả đều rất quyết tâm và đặt mục tiêu cao cho giải U.23 châu Á năm nay”, tiền đạo sinh năm 2004 chia sẻ.

Đánh giá về chặng đường đã qua và thử thách phía trước, Quả bóng bạc Việt Nam 2025 xem VCK U.23 châu Á 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U.23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục. “Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”, anh nói.



Đình Bắc trưởng thành nhanh chóng Ảnh: VFF

Trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sau những thành công cùng U.22, U.23 Việt Nam trong năm 2025, Đình Bắc khẳng định áp lực chính là động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn. “Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để có trạng thái và phong độ tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Với tôi, danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận, nhưng thành tích của tập thể luôn là điều quan trọng nhất”, Đình Bắc nhấn mạnh.



Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với đội tuyển U.23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.23 châu Á 2026 vào ngày 2.1.2026.

