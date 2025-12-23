Từ chiến thắng của U.22 Việt Nam, tìm ra chìa khóa trong đào tạo trẻ: Thể lực phải thật khỏe

Lý Đức với bàn thắng lịch sử giúp U.22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan ảnh: Nhật Thịnh

U.22 Việt Nam chiến thắng nhờ nền tảng thể lực

Đêm 18.12 tại Rajamangala, đội tuyển U.22 Việt Nam đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, từ chỗ bị dẫn 0-2 đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để đoạt HCV SEA Games 33. Chiến thắng đó tuyệt vời đến mức, chính báo chí Thái Lan khẳng định thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn xứng đáng đăng quang, nhờ sự vượt trội về bản lĩnh tâm lý và thể lực.

Điều này thể hiện rõ qua diễn biến trên sân, khi U.22 Thái Lan có lợi thế sân nhà và sớm dẫn 2-0, nhưng sau đó không thể duy trì được thể lực, để mất tuyến giữa và vỡ trận.

Những cầu thủ nổi bật nhất như tiền đạo Yotsakon Burapha hay đội trưởng Seksan Ratree sau 2 bàn thắng trong hiệp 1 đã hoàn toàn mất hút, sau đó phải thay ra khi không thể chạy nổi trên sân.

Một vấn đề khác, U.22 Thái Lan hoàn toàn vô hại khi rút khỏi sân "tổ 1", trong khi U.22 Việt Nam vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ, với "tổ 2" hóa người hùng như Thanh Nhàn, Văn Thuận, Thái Sơn…

Lý Đức là học viên khóa 1 Học viện Nutifood ảnh: Nhật Thịnh

Tâm lý thi đấu bản lĩnh, thể lực mạnh mẽ và có nhiều sự lựa chọn chính là những mấu chốt làm nên chiến thắng cho U.22 Việt Nam - điều trái ngược hoàn toàn các thế hệ trước đá kỹ thuật nhưng luôn thiệt thòi vì bị yếu về thể lực.

Thành công từ nền tảng

Ở trận chung kết, U.22 Việt Nam đã có bàn gỡ 2-2 cực kỳ quan trọng từ pha lên tham gia tấn công ghi bàn của trung vệ Phạm Lý Đức, thành viên khóa 1 Học viện Bóng đá Nutifood.

Với lợi thế chuyên về dinh dưỡng, Học viện Bóng đá Nutifood đã chủ động học hỏi, nghiên cứu và áp dụng các thế mạnh của mình để cân bằng được bài toán đào tạo ra các cầu thủ vừa khéo léo, thông minh vừa có thể hình, sức mạnh đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đỉnh cao.

Đây là điều chạm vào hạn chế truyền thống bấy lâu của thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, khi thể hình – thể lực vẫn là thách thức dài hạn của cầu thủ Việt, chưa xây dựng được mối liên hệ giữa tập luyện, dinh dưỡng và tăng trưởng để tạo ra một lộ trình phát triển dài hạn hợp lý nhất phù hợp cơ địa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nhật Minh là trung vệ lệch trái số 1 của U.22 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng TP.HCM (NRI), người phụ trách chính về dinh dưỡng cho học viện, chia sẻ: "Tại Học viện Bóng đá Nutifood, khi tuyển sinh các em ở độ tuổi 11–12, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng của từng em, bao gồm cân nặng, chiều cao, các xét nghiệm và sự phát triển của xương.

Trên cơ sở đó, học viện xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cá nhân hóa nhằm hỗ trợ các em phát triển thể chất và tối ưu tiềm năng chiều cao trong giai đoạn vàng này. Với chúng tôi, bên cạnh chuyên môn bóng đá thì thể hình và thể lực là yếu tố then chốt để thi đấu thể thao đỉnh cao. Kế hoạch chăm sóc khoa học bắt đầu từ việc giáo dục dinh dưỡng cho các cầu thủ nhí.

Các em không chỉ "ăn cho đủ", "ăn vì ngon" mà cần hiểu vì sao phải ăn đúng, ăn như thế nào là đúng, thực phẩm nào nên ưu tiên và thực phẩm nào nên hạn chế. Đồng thời, chuyên gia sẽ đánh giá khẩu phần hiện tại, tìm hiểu thói quen ăn uống của từng em để thiết kế thực đơn phù hợp, và có phương án điều chỉnh kịp thời khi cần.

Chế độ ăn được xây dựng dựa trên tình trạng dinh dưỡng và mức độ tập luyện của từng học viên, tham chiếu theo các khuyến nghị dinh dưỡng từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Khẩu phần được định lượng cụ thể và đảm bảo đủ các nhóm chất: bột đường, đạm, béo, rau và trái cây. Nhiệm vụ của các em là ăn hết khẩu phần theo thực đơn, đồng thời mỗi ngày được bổ sung ít nhất 500 ml sữa và sữa chua để hỗ trợ nguồn canxi cho phát triển xương.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng ra biển lớn nhờ thể hình, thể lực ấn tượng ảnh: Minh Tú

Trong giai đoạn đầu, học viện gặp không ít khó khăn vì nhiều em đã hình thành thói quen ăn uống lệch từ nhỏ: có em không ăn được thịt cá, có em không quen ăn rau nên khẩu phần mất cân đối. Vì vậy, việc đào tạo kiến thức dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên trong suốt thời gian học tại học viện. Nhờ đó, từ chỗ chỉ ăn được vài món hoặc không ăn rau, sau một thời gian ngắn, nhiều em đã ăn đa dạng hơn và tuân thủ khẩu phần tốt hơn theo hướng dẫn của chuyên gia.

Song song với chế độ ăn, các em được theo dõi tăng trưởng hàng tháng bởi chuyên gia dinh dưỡng để đánh giá tiến triển và điều chỉnh kế hoạch ăn uống phù hợp. Ngoài ra, học viện còn đảm bảo yếu tố vận động và phục hồi: các em được tập luyện chuyên môn bóng đá kết hợp các hoạt động hỗ trợ phát triển chiều cao như đu xà đơn, bơi lội, đồng thời được quan tâm về giấc ngủ và kỷ luật sinh hoạt.

Các em được rèn thói quen ăn uống – nghỉ ngơi – giải trí - ngủ đúng giờ để tạo nền tảng phát triển thể chất ổn định. Điều quan trọng là những nguyên tắc này được duy trì hằng ngày, kể cả trong các đợt nghỉ lễ, tết. Học viện và phụ huynh được hướng dẫn, nhắc nhở nhằm giúp các em tiếp tục giữ chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi phù hợp, tránh "đứt gãy" thói quen.

Các lớp đào tạo về dinh dưỡng và kiến thức thường thức khác được bác sĩ Nguyệt tổ chức định kỳ hàng năm tại học viện ảnh: NVCC

Tóm lại, bên cạnh huấn luyện chuyên môn, Học viện Bóng đá Nutifood đầu tư dài hạn và bài bản cho sự phát triển chiều cao, thể hình và thể lực của cầu thủ ngay từ ngày đầu vào học viện, đồng hành liên tục cho đến khi các em trưởng thành và bước vào thi đấu.

Việc đào tạo kiến thức dinh dưỡng cũng giúp cầu thủ vững vàng trong hành trình nạp năng lượng khi tham gia các giải đấu, biết chọn thức ăn tốt cho thi đấu, tập luyện, ưu tiên "ăn vì sức khỏe" bất kể món ăn có hợp khẩu vị hay không, đây cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo thể lực cầu thủ".

Chiến thắng của U.22 Việt Nam ghi nhận dấu ấn của những tài năng trẻ từng ăn tập tại Học viện Nutifood như Lý Đức; và những Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt được chuyển giao về Nutifood từ lò HAGL JMG năm 2021, hay thủ thành Trần Trung Kiên thuộc lớp năng khiếu HAGL.

Điều này gợi mở và phần nào chứng thực rằng cầu thủ Việt Nam không chỉ khéo nhưng nhỏ mà hoàn toàn có thể to cao, khỏe mạnh đồng thời vẫn bảo đảm được sự tinh tế trong chơi bóng như U.22 Việt Nam đã toàn thắng trong 100% trận đấu, lần lượt đánh bại Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines… trong năm 2025 để vô địch giải U.23 Đông Nam Á và đoạt HCV SEA Games 33.