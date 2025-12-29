Báo Jordan: ‘U.23 Việt Nam cực mạnh, mục tiêu vào tứ kết châu Á của chúng ta sẽ khó khăn’

U.23 Việt Nam đang xếp trên U.23 Jordan

Jordan Times cho rằng, dựa trên thành tích ở 3 kỳ vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á gần đây (2020, 2022 và 2024), U.23 Jordan được đánh giá thấp hơn so với U.23 Việt Nam ngay trước giải đấu sắp diễn ra ở Ả Rập Xê Út, diễn ra từ ngày 6 đến 24.1.

U.23 Việt Nam hướng đến U.23 châu Á với niềm tin lớn, sau khi vô địch U.23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp và đoạt HCV SEA Games 33 Ảnh: Minh Tú

Ở 3 kỳ giải này, thành tích tốt nhất của U.23 Jordan là chỉ vào tứ kết năm 2020, còn năm 2022 và 2024 đều bị loại ở vòng bảng. Trong khi U.23 Việt Nam vào tứ kết 2 kỳ liên tiếp gần đây năm 2022 và 2024, chỉ bị loại vòng bảng năm 2020.

Năm 2018, khi U.23 Jordan cũng bị loại ngay vòng bảng, thì U.23 Việt Nam đã làm nên chiến tích lịch sử vào đến chung kết và chỉ chịu thua trước đối thủ mạnh U.23 Uzbekistan tỷ số 1-2 sau hiệp phụ.

"Trong lịch sử mỗi VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam cho thấy luôn là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại, và là đội có thành tích rất ổn định ở đấu trường này. Trong khi, U.23 Jordan trong 6 lần tham dự trước đây, thành tích tốt nhất chỉ là giành vị trí thứ 3 năm 2013 (phiên bản đầu tiên), sau khi thắng U.23 Hàn Quốc nhờ loạt sút luân lưu. U.23 Jordan sau đó vào tứ kết năm 2016 và 2020, nhưng lại bị loại ngay vòng bảng các năm 2018, 2022 và 2024.

Do đó, đây sẽ thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Omar Najhi muốn thay đổi thành tích tại U.23 châu Á, khi đặt kỳ vọng vào tứ kết, sau đó là bán kết và chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.

U.23 Jordan đã có sự chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026 rất kỹ càng, bao gồm đợt tập huấn hơn một tuần tại Doha, Qatar từ ngày 24.12. Họ thi đấu 2 trận giao hữu tại đây gồm gặp U.23 Uzbekistan (hòa 0-0), và U.23 Nhật Bản (ngày 1.1), trước khi bay sang Jeddah (Ả Rập Xê Út) chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Việt Nam", Jordan Times cho biết.

Theo đó, U.23 Jordan sẽ thi đấu trận mở màn ở bảng A VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Việt Nam lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 6.1 trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah. Trong khi đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út gặp U.23 Kyrgyzstan vào lúc 23 giờ cùng ngày.

U.23 Jordan (áo đỏ), đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải châu Á, vừa có trận hòa U.23 Uzbekistan với tỷ số 0-0 Ảnh: Chụp màn hình Jordan FA/X

Trong thành phần U.23 Jordan có 3 tuyển thủ của đội tuyển nước này vừa tham dự giải FIFA Arab Cup 2025 giành ngôi á quân, gồm hậu vệ Ali Hajbi và 2 tiền đạo Amin Al Shanaineh và Odeh Al Fakhouri. Nhưng vắng 3 cầu thủ từng thi đấu ở vòng loại là Ibrahim Sabra, Mohannad Abu Taha và Ali Azaizeh, do CLB nước ngoài không nhả người, vì U.23 châu Á không nằm trong lịch FIFA Days.

Với U.23 Việt Nam, báo Jordan cho rằng, đây là đối thủ không chỉ khó bị đánh bại, mà đội hình còn đang sở hữu nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhất tại VCK U.23 châu Á (lên đến 8 người).

U.23 Việt Nam vô địch mọi giải đấu ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, gồm chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và vừa đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 (lần thứ 3 trong 4 kỳ gần đây).

Trước đó, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com cũng dự báo, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể trở thành ứng viên vô địch tại VCK U.23 châu Á 2026, nhờ sự chuẩn bị dài hơi và đầu tư cực kỳ tốt của nền bóng đá nước này.

Nhờ đó, lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện nay có rất nhiều người đang khoác áo đội tuyển quốc gia và hướng đến các mục tiêu xa hơn như Asian Cup 2027 và World Cup 2030.