AFC gửi thông điệp đặc biệt đến VFF và đội tuyển Việt Nam

Chủ tịch AFC: Mong mối hợp tác với VFF luôn bền chặt

Nhân dịp đón chào năm mới 2026, Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, thể hiện sự trân trọng cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Trong thư, Chủ tịch AFC bày tỏ niềm vui khi được gửi tới Chủ tịch VFF lời thăm hỏi thân tình cùng lời chúc một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.

Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ẢNH: VFF

Ông Salman Bin Ebrahim Al Khalifa hy vọng năm 2026 sẽ mang đến cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong quá trình lãnh đạo, điều hành và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch AFC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và ổn định trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một tương lai ngày càng vững mạnh và tươi sáng hơn cho bóng đá châu Á. Theo đó, AFC mong muốn tiếp tục đồng hành cùng VFF trong các chương trình, dự án phát triển bóng đá, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, củng cố vị thế và hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Kỳ vọng bóng đá châu Á bứt phá

Hướng tới năm 2026, Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa khẳng định đây sẽ là năm bản lề với hàng loạt sự kiện lớn của bóng đá châu lục và thế giới, trong đó nổi bật là Asian Cup nữ 2026, World Cup 2026 cùng các cải tổ mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á.

Trong thư gửi tới lãnh đạo các liên đoàn thành viên khi năm 2025 sắp khép lại và 2026 chuẩn bị đến, Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá năm 2025 ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của bóng đá châu Á trên nhiều phương diện.

AFC đã chính thức ra mắt hệ thống nhận diện mới với thông điệp "Kết nối châu Á thông qua sức mạnh của bóng đá", đồng thời triển khai thành công loạt cải tổ mang tính cách mạng đối với các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

U.23 Việt Nam bứt phá trong năm mới? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nổi bật trong đó là việc vận hành các giải đấu mới như AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, AFC Women's Champions League và AFC Challenge League, cùng với sự trở lại của AFC Women's Futsal Asian Cup. Những sáng kiến này đã mở ra một chương mới cho bóng đá châu Á, thể hiện rõ cam kết của AFC đối với sự xuất sắc về chuyên môn, mở rộng cơ hội thi đấu và thúc đẩy tính bao trùm.

Bước sang năm 2026, bóng đá châu Á được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá với hàng loạt sự kiện lớn. Hàng loạt giải đấu trẻ và các hoạt động phát triển futsal ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức trên khắp châu lục.

Đây được xem là nền tảng quan trọng trong lộ trình hướng tới các kỳ FIFA World Cup, góp phần phát hiện, đào tạo tài năng và bảo đảm tương lai bền vững cho bóng đá châu Á.

Đặc biệt, FIFA World Cup 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, sẽ diễn ra tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, với sự góp mặt của các đội tuyển châu Á trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới, mang theo kỳ vọng của hàng tỷ người hâm mộ trong khu vực.

Song song với đó, theo Chủ tịch AFC công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 cũng sẽ bước vào giai đoạn quyết định, hứa hẹn tạo thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia châu Á.

AFC đồng thời đang xúc tiến kế hoạch ra mắt một giải đấu theo mô hình Nations League, nhằm tái định hình hệ thống thi đấu của các đội tuyển quốc gia theo hướng cạnh tranh, bài bản và ý nghĩa hơn.

Chủ tịch AFC nhấn mạnh, mọi thành tựu đạt được đều có sự đóng góp quan trọng của các Liên đoàn thành viên, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, tình nguyện viên, đối tác và người hâm mộ. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cống hiến, tính chuyên nghiệp và niềm tin của các bên vào tầm nhìn chung của bóng đá châu Á.

Với tinh thần đoàn kết, tiến bộ và đa dạng, năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một năm lễ hội thực sự của bóng đá châu Á, góp phần đưa bóng đá khu vực vươn tới những tầm cao mới, tiếp tục lan tỏa giá trị của niềm hy vọng, cơ hội và sự kết nối cho các thế hệ tương lai.