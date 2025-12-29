Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Kyrgyzstan: Đối thủ bí ẩn nhất, U.23 Việt Nam cần phải cẩn trọng

Hồng Nam
Hồng Nam
29/12/2025 16:46 GMT+7

Là đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng A, song U.23 Kyrgyzstan là 'hiện tượng' thú vị với khả năng tạo bất ngờ.

U.23 Kyrgyzstan không dễ bị đánh bại

Giữa năm 2023, bóng đá Kyrgyzstan đón nhận cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. 

Với những nền bóng đá mạnh và vừa ở châu Á, cột mốc vòng loại thứ ba không phải đích ngắm xa xôi. Song, với đất nước Trung Á vỏn vẹn 7 triệu dân cùng thứ hạng trung bình loanh quanh ngoài tốp 100, đây là thành tích đáng nhớ.

4 năm sau tấm vé lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019, bóng đá Kyrgyzstan đã khiến người hâm mộ bắt đầu phải nhớ đến mình, hoàn toàn nhờ nguồn lực tự có: dàn cầu thủ với lối chơi kỹ thuật đặc trưng của Trung Á, thể hình tốt, và đặc biệt là sức chiến đấu mạnh mẽ.

U.23 Kyrgyzstan: Đối thủ bí ẩn nhất, U.23 Việt Nam cần phải cẩn trọng- Ảnh 1.

Khuất Văn Khang (áo đỏ) là một trong ba tuyển thủ U.23 Việt Nam trong tay ông Kim từng đụng độ U.23 Kyrgyzstan, bên cạnh Quốc Việt và Thanh Nhàn

ẢNH: VFF

Với cảm hứng từ đội tuyển quốc gia, U.23 Kyrgyzstan cũng đang thực hiện cuộc "lột xác" ấn tượng. Các học trò HLV Edmar Lacerda khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 2-1 trước U.23 Palestine, sau đó xuất sắc cầm chân U.23 Uzbekistan 2-2 ở lượt hai. Đến lượt hạ màn, cơn mưa bàn thắng với tỷ số 6-0 vào lưới U.23 Sri Lanka giúp U.23 Kyrgyzstan đứng đầu bảng E chung cuộc, qua đó lần đầu đoạt vé dự vòng chung kết.

Một đội tuyển có thể nguy hiểm thế nào khi bị đánh giá thấp, U.23 Việt Nam có lẽ hiểu rõ hơn ai hết. 7 năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo nên kỳ tích Thường Châu (HCB U.23 châu Á 2018) dù đứng ở nhóm hạt giống số bốn, tương tự U.23 Kyrgyzstan lúc này. 

Do đó, sự cẩn trọng đã được đặt lên hàng đầu trong quá trình tập huấn của U.23 Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đang cho học trò tập luyện với cường độ cao, gồm các bài chia đội hình đối kháng tập chiến thuật, tập thể lực, tranh chấp tay đôi, bứt tốc và sức bền với khối lượng lớn.

Quá trình "thả lỏng" sau chức vô địch SEA Games 33 để cầu thủ lấy lại thể trạng đã kết thúc, HLV Kim Sang-sik hiện tại gò U.23 Việt Nam trở lại khuôn đúc. Ông chỉnh sửa lại kết cấu phòng ngự, với đấu pháp chống bóng bổng và kèm người chặt chẽ hơn, đồng thời chỉnh lại khâu dứt điểm vốn dĩ đang yếu của học trò.

U.23 Kyrgyzstan: Đối thủ bí ẩn nhất, U.23 Việt Nam cần phải cẩn trọng- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam đang tập luyện với cường độ cao

ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik không chỉ tính toán lối đá chặt chẽ để có điểm trước U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út, mà còn gây dựng lại sức tấn công để đánh bại U.23 Kyrgyzstan, đối thủ khả dĩ nhất để học trò ông Kim nghĩ đến chiến thắng. 

Giải mã 

U.23 Việt Nam từng ba lần gặp U.23 Kyrgyzstan trong quá khứ, khi lần lượt thắng 1-0 (năm 2014), thắng 3-0 (năm 2021) và hòa 0-0 (năm 2023). Tuy nhiên, đây chỉ là tham chiếu tương đối. 

Đặc thù của bóng đá trẻ là mỗi lứa cầu thủ mang một đặc trưng chơi bóng riêng (ngoại trừ những cường quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan), nên thành tích đối đầu chỉ mang tính tham khảo.

U.23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ đã ngáng đường U.23 Uzbekistan và sở hữu lối chơi gần giống người hàng xóm Trung Á. U.23 Kyrgyzstan cũng chú trọng triển khai bóng từ sân nhà, song ít đường chuyền thừa thãi, mà luôn hướng bóng lên trên, đặt nặng tốc độ và hiệu quả.

U.23 Kyrgyzstan có bốn tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, đó là bộ đôi tiền vệ Beknaz Almazbekov và Kimi Merk (có tổng cộng 28 trận chơi cho đội tuyển Kyrgyzstan), cùng Baybol Ermekov và Ermek Kenzhebayev. Trong đó, tiền vệ sáng tạo Kimi Merk là gương mặt U.23 Việt Nam phải quan sát kỹ. Merk trưởng thành từ môi trường bóng đá Đức, có nhãn quan tốt cùng những đường chuyền "sắc lẹm" giúp U.23 Kyrgyzstan chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. 

Bên cạnh theo dõi tiến độ tập luyện của học trò, HLV Kim Sang-sik cần nghiên cứu kỹ lối chơi của các đối thủ cùng bảng. U.23 Kyrgyzstan là ẩn số thú vị, nhưng nếu giải mã thành công, U.23 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa vào tứ kết. 

