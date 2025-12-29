Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC và Viettel ký thỏa thuận lịch sử, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền bóng đá châu Á tại Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
29/12/2025 08:52 GMT+7

TV360 - nền tảng giải trí của Viettel Telecom - chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026-2029 trên mọi hạ tầng. Với 1.222 trận đấu trong 4 mùa giải, TV360 hướng tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa nền tảng, giàu tương tác cho người hâm mộ Việt Nam.

TV360 phát trực tiếp 1.222 trận đấu bóng đá châu Á trong 4 mùa giải

TV360 - nền tảng giải trí của Viettel Telecom - chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026-2029 trên mọi hạ tầng. Với 1.222 trận đấu trong 4 mùa giải, TV360 hướng tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa nền tảng, giàu tương tác cho người hâm mộ Việt Nam.

AFC và Viettel ký thỏa thuận lịch sử, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền bóng đá châu Á tại Việt Nam- Ảnh 1.

TV360 tặng món quà quý giá cho khán giả Việt Nam

Ảnh: TV360

AFC và Viettel ký thỏa thuận lịch sử, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền bóng đá châu Á tại Việt Nam- Ảnh 2.

AFC và Viettel ký thỏa thuận lịch sử, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền bóng đá châu Á tại Việt Nam- Ảnh 3.

Các cô gái Việt Nam sẽ đấu VCK Asian Cup vào tháng 3.2026


Sở hữu trọn gói bản quyền AFC 2026–2029, kiến tạo trải nghiệm bóng đá châu Á liền mạch cho người hâm mộ Việt Nam. Đó là thành công lớn của Viettel (TV360) khi đạt được thỏa thuận với AFC.

Theo thỏa thuận hợp tác, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp câu lạc bộ - đồng hành trọn vẹn cùng hành trình bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á. Trong số này không thể không kể đến các giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, bao gồm: VCK giải vô địch châu Á 2027, VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, VCK U.23 châu Á và VCK futsal châu Á trong hai mùa giải 2026 và 2028. Một số trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia sẽ được phát sóng trên các kênh quảng bá.

AFC và Viettel ký thỏa thuận lịch sử, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền bóng đá châu Á tại Việt Nam- Ảnh 4.

Các trận đấu của VCK U.23 châu Á, trong đó có U.23 Việt Nam được phát trên TV360

Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, thỏa thuận còn bao gồm danh mục đầy đủ các giải đấu dành cho nữ, trẻ và futsal, như: vòng loại cuối cùng Olympic Los Angeles môn bóng đá nữ khu vực châu Á, VCK U.20, U.17 nam và nữ giai đoạn 2026 đến 2028.

Ngoài ra, TV360 cũng sẽ phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của AFC, bao gồm giải vô địch các CLB hàng đầu châu Á AFC Elite, giải vô địch các CLB châu Á AFC Champions League Two, giải vô địch các CLB nữ châu Á AFC, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025-2026 (các trận đấu khởi tranh từ ngày 1.1.2026) đến hết mùa giải 2028-2029.

Sếp lớn AFC nói gì?

Ông Datuk Seri Windsor John, Tổng thư ký AFC, cho biết: "Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong những năm qua, và chúng tôi rất vui mừng xác nhận thỏa thuận hợp tác này với Viettel và TV360. Chúng tôi cảm ơn TV360 vì sự tin tưởng vào tương lai của bóng đá châu Á và mong muốn cùng nhau nâng cao sức hấp dẫn cũng như phạm vi tiếp cận của các giải đấu đẳng cấp thế giới của AFC đối với cộng đồng người hâm mộ đầy đam mê tại Việt Nam."

Suốt giai đoạn này, dự kiến có 1.222 trận đấu được phát sóng trên TV360, trong đó khoảng 95 trận có sự tham gia của các đại diện bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Địa chỉ xem bóng đá châu Á dài hạn, đa nền tảng cho khán giả Việt Nam

Đáng chú ý, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được AFC cấp quyền phát sóng toàn bộ các giải đấu trong gói bản quyền trên mọi hạ tầng truyền dẫn. Điều này cho phép hình thành một địa chỉ xem bóng đá châu Á thống nhất, đa nền tảng, giúp khán giả tiếp cận nội dung mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với xu hướng tiêu thụ nội dung hiện đại.


Xem thêm bình luận