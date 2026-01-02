Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
02/01/2026 14:08 GMT+7

Sáng nay 2.1 (giờ địa phương), đội tuyển U.23 Việt Nam đã lên đường sang Ả Rập Xê Út để chính thức bước vào hành trình tham dự VCK U.23 châu Á 2026.

Sáng nay 2.1 (giờ địa phương), đội tuyển U.23 Việt Nam rời Doha để di chuyển tới Jeddah – thành phố nằm ở phía Tây Nam của Ả Rập Xê Út. Dự kiến, chuyến bay từ Doha đến Jeddah kéo dài khoảng 2 tiếng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Jeddah vào lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương), tức khoảng 16 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Từ sân bay về khách sạn, quãng đường di chuyển khoảng 20 phút. HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện vào tối nay hay không. Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á 2026- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam di chuyển từ Qatar sang Ả Rập Xê Út

ẢNH: VFF

Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11 đến 18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn và khá phù hợp với thói quen thi đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam, với nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ C.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt đối đầu với U.23 Jordan (ngày 6.1), U.23 Kyrgyzstan (ngày 9.1), trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (ngày 12.1).

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á 2026- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự

ẢNH: VFF

Trước khi di chuyển sang địa điểm thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có thời gian tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12. Trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu chính thức.

