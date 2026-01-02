Sao U.23 Việt Nam thiết lập kỷ lục khó bị phá vỡ

Từ "em út" của U.23 Việt Nam đến thủ lĩnh lứa trẻ

Hành trình xác lập kỷ lục của Khuất Văn Khang bắt đầu từ năm 2022. Khi đó, tại VCK U.23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan, HLV Gong Oh-kyun đã gây bất ngờ lớn khi triệu tập và điền tên bộ đôi cầu thủ trẻ mới 19 tuổi là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường vào danh sách chính thức của U.23 Việt Nam tham dự đấu trường châu lục.

Sự xuất hiện của cặp tiền vệ sinh năm 2003 này đã là một bất ngờ, nhưng việc ông Gong tự tin xếp cả hai đá chính trong đội hình xuất phát còn gây ngạc nhiên hơn. Không phụ sự kỳ vọng, Văn Khang đã chơi chững chạc, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam lọt vào tứ kết. Kể từ màn trình diễn ấn tượng đó, cầu thủ khoác áo CLB Thể Công - Viettel đã có những bước thăng tiến vượt bậc, trở thành nhân tố không thể thay thế ở cấp độ U.23 và sớm được đôn lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Việc 3 lần góp mặt ở VCK U.23 châu Á liên tiếp (2022, 2024 và 2026) là một điều rất đặc biệt mà các cầu thủ rất tài năng của bóng đá Việt Nam trước đây chưa làm được.

Khuất Văn Khang (trái) có 3 lần liên tiếp khoác áo U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thấy rõ sự đặc biệt này, hãy nhìn vào trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ cánh sinh năm 1999 cũng sớm bộc lộ tài năng và dự VCK U.23 châu Á 2018 khi mới 19 tuổi, cùng các đàn anh Quang Hải, Công Phượng tạo ra kỳ tích tại Thường Châu tuyết trắng. Tuy nhiên, ở giải đấu năm 2020, anh không thể tham dự do khoác áo CLB SC Heerenveen (Hà Lan). Đến năm 2022, dù vẫn còn đủ tuổi dự VCK U.23 châu Á nhưng chấn thương dai dẳng đã khiến hậu vệ này lỡ hẹn.

Điều này cho thấy, để có 3 lần xuất hiện ở VCK U.23 châu Á, một cầu thủ không chỉ cần tài năng phát tiết sớm mà còn phải duy trì phong độ ổn định và không bị chấn thương.

Vì sao kỷ lục của Khuất Văn Khang sẽ khó bị phá?

Cột mốc 3 lần dự VCK U.23 châu Á của Văn Khang sẽ thiết lập một kỷ lục mà rất khó bị phá vỡ sau này, do sự thay đổi mang tính lịch sử từ phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo quyết định của AFC, kể từ sau giải đấu 2028, VCK U.23 châu Á sẽ không còn tổ chức 2 năm một lần. Thay vào đó, giải đấu sẽ chuyển sang chu kỳ 4 năm/lần, diễn ra vào đúng các năm có Olympic để đóng vai trò là vòng loại của Thế vận hội mùa hè (4 năm/lần).

Khuất Văn Khang (giữa) trải qua năm 2025 thành công cùng U.23 Việt Nam, khi giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự thay đổi này tạo ra một rào cản gần như không thể vượt qua cho các cầu thủ thế hệ sau. Với chu kỳ 4 năm, nếu một cầu thủ muốn tham dự 3 kỳ VCK, anh ta sẽ phải bắt đầu khoác áo đội U.23 từ năm 15 tuổi (dự kỳ đầu lúc 15 tuổi, kỳ thứ hai lúc 19 tuổi và kỳ cuối lúc 23 tuổi). Trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện nay, việc một cầu thủ 15 tuổi đủ sức tranh chấp và chiếm suất đá chính ở lứa tuổi U.23 tại một giải đấu cấp châu lục là bất khả thi.

Nếu các cầu thủ đã 2 lần dự VCK U.23 châu Á (năm 2024 và 2026), thì vẫn còn cơ hội góp mặt lần thứ ba liên tiếp, ở giải đấu năm 2028. Tuy nhiên, trong đội hình U.23 Việt Nam lúc này, không có cầu thủ nào đáp ứng điều kiện kể trên.

Tại VCK U.23 châu Á 2026 sắp tới, Khuất Văn Khang dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng, dẫn dắt các đồng đội chinh phục những đỉnh cao mới trước khi chính thức chia tay lứa trẻ.